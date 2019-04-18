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Спорт

Врачи дали неутешительные прогнозы о травме Ломаченко

11:25 18 апреля 2019 367
Врачи дали неутешительные прогнозы о травме Ломаченко
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Травма руки, полученная украинским боксером Василием Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) в поединке с британцем Энтони Кроллой, оказалась более серьезной, чем предполагалось изначально.

«Мы обратились к врачам по поводу травмы руки. Оказалось, сместилась связка. После того, как поставили ее на место, была обнаружена небольшая трещина. Врачи наложили Василию гипс на шесть недель, а после восьми он сможет нагружать руку без каких-либо ограничений», — заявил промоутер нашего соотечественника Боб Арум в интервью FightНub TV.

Напомним, что Ломаченко получил травму, нанося нокаутирующий удар в голову соперника на первой минуте четвертого раунда. После боя Василий был уверен, что у него перелом, но затем, после визита в больницу Лос-Анджелеса, стало известно, что просто была вывихнута костяшка и операция не понадобится. Изначально планировалось, что боксеру придется носить гипс на протяжении трех недель, но затем этот срок был увеличен вдвое.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Ломаченко нанес в чемпионском бою в два с половиной раза больше ударов, чем Кролла.

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