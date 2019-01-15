Зубами протащил 614-тонный корабль: украинец попал в Книгу рекордов Гиннесса

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36-летний врач-педиатр из Львова Олег Скавыш, которого называют Тягнизубом, прославился давно. Богатырь тянул зубами 56-тонный железнодорожный вагон, кран весом почти 1200 тонн, еще два вагона общим весом 100 тонн… В родном Львове в рамках благотворительного марафона «Вместе потянем!» — «Чудо-поезд» с детьми-пассажирами на 7, 5 метра за 30 секунд. Еще — самолет Ан-2 с 14 курсантами на расстояние 4,94 метра. За последние шесть лет украинский Геракл установил 14 национальных рекордов. Однако не успокоился — решил «покорять мировой уровень», и это ему удалось. «ФАКТЫ» уже сообщали о том, что рекордсмен-стронгмен добился невиданного доселе — не только в Украине, но и во всем мире — достижения: зубами протащил на 16,3 метра 614-тонный теплоход. В канун Нового, 2019 года, ему вручили официальный сертификат Книги рекордов Гиннесса, уже пятидесятый для рекордсменов из Украины. Торжественная церемония состоялась в Одессе. Почему именно в этом городе? На этот и другие вопросы «ФАКТОВ» ответил сам мировой рекордсмен.

— Рекорд установлен именно под Одессой, — говорит Олег Скавыш. — В чем-то здесь есть и моя «вина»: очень хотел протащить крупный объект именно по морю. Потому-то и вручение документа — по месту события.

Если быть скрупулезным, рекорд установлен на Ильичевском судоремонтном заводе (располагается в 25 километрах от Одессы). Теплоход «Верещагино» (вес — 614 тонн, длина корпуса — 54,82, ширина — 9,95, высота борта — пять метров, осадка — 4,14 метра) поддался Тягнизубу только со второй попытки. Утром на море был порывистый ветер и волны. Поэтому судно пришлось заводить в акваторию завода буксирами. Затем с борта теплохода на берег подали канат, конец которого силач сжал зубами и подтянул на девять метров судно к причальной стенке.

Но Тягнизуб поскользнулся, когда передвигался по специальному приспособлению, напоминающему длинный трап (он одновременно выполнял функцию своеобразной рулетки). Пришлось начинать все сначала. Со второй попытки силач преодолел всю дистанцию.



* Чтобы удобнее было тянуть судно, Олег Скавыш надел на челюсти кожаную вставку

— Для рекорда хватило бы и 16 метров, — пояснил «ФАКТАМ» представитель Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий. — Предыдущее достижение, зафиксированное в Книге рекордов Гиннесса, принадлежало Омару Ханапиеву. Установил он его в 2001 году в Дагестане, где в рыбном порту Махачкалы сдвинул с места и протащил по морю 567-тонный танкер на 15 метров.

Надежда оправдалась: Тягнизуб не остановился до тех пор, пока не протянул судно на 16,3 метра. Именно этот показатель стал новым рекордом — и национальным, и мировым.



* Силач подтянул судно на 16,3 метра к причальной стенке

— Первый национальный рекорд я установил в 2012 году, тогда перетащил зубами трамвай, — продолжает Олег. — Уже тогда подумал: рекорд Украины — это круто, но лишь в Книге Гиннесса собраны все уникальные достижения, она — вершина всего! Зародилась мечта попасть туда. Силовыми трюками увлекся еще 19-летним студентом, когда занимался пауэрлифтингом. Весил тогда 59 килограммов при росте 180 сантиметров. Пошел в зал, чтобы подкачаться, изменить себя — занялся штангой. Последние шесть лет начал интересоваться старинными силовыми номерами. С детства люблю цирк. Когда-то там в номерах задействовали зубы. Попробовал своими поднять сначала гирьку. Потом — человека, машину, вагон… Надеваю на челюсти кожаную вставку — не для дополнительной мощности, а чтобы удобнее было тянуть.

— Зубы вас не беспокоят?

— Слава Богу, нет. Запросто могу орех раскусить. Это у нас семейное. Такие же крепкие зубы имели дедушка и бабушка. Она была мастером лыжного спорта, прожила до 93 лет. Наверное, благодаря генетике я и стал Тягнизубом.

— Придерживаетесь особой диеты?

— Какой-то специальной не соблюдаю. Стараюсь есть белый сыр, потому что там много кальция. Периодически принимаю поливитамины. Не ем фаст-фуд, не пью газированные напитки — они разрушают зубную эмаль… Однако основное правило — важна не столько пища, сколько воля и настрой. Именно они дают нужный заряд.

Замечу, идеи приходят спонтанно, даже ночью. Пока не проанализирую, не могу уснуть. Помню, как-то поздно вечером пришел в трамвайное депо. Сказал, что хочу потянуть вагон. Мне ответили: мол, когда-то в нашем депо Василий Вирастюк рекорд устанавливал — пять трамваев потянул. А я хотел один, но зубами. В итоге — получилось.

— Однако нынешнее ваше наивысшее достижение связано с теплоходом.

— С годами корректировал свои планы, но о мировом рекорде никогда не забывал. Впервые перетаскивать грузы по воде попытался в 2013 году. Получилось. Уже в 2014-м понял, что смогу потянуть вес, который подойдет, чтобы установить мировой рекорд. Не скрою, попасть в Книгу Гиннесса было моей самой большой мечтой. Помимо постоянной физической, морально-психологической подготовки, искал еще и место, где этот замысел можно реализовать. Два года назад попал на судоремонтный завод в Черноморске (Ильичевский СРЗ. — Авт.) и понял — это то что нужно. Там и тренировался, и установил рекорд.

Очень волновался, так как представители Книги Гиннесса очень скрупулезны. Если бы что-то было не так, рекорд бы не зафиксировали.

— Вы врач-педиатр. Какую цель ставите на первое место в своей профессии?

— Найти лекарство от рака, чтобы избавить больных от тяжких страданий. (К слову, Олег совместно с благотворительными организациями во время своих показательных выступлений на публике организовывал сбор средств и передавал их в фонд помощи онкобольным детям. — Авт.) Исцелять людей, детей, животных. Ведь медицина — моя профессия, а спорт — стиль жизни.

Еще мечтаю, чтобы обо мне сняли полнометражный фильм, а также создали мультик для детей (улыбается).

— Контакт со своими пациентами легко устанавливаете?

— Дети меня узнают. И это помогает наладить тесный контакт. Скажу больше: предпочитаю не надевать медицинский халат, чтобы не отпугивать ребят, пришедших на прием. Пусть не расстаются с мыслью, что они пришли к доброму дяде-богатырю, который может и хочет им помочь.

Я долго думал, кем стать — ветеринаром или врачом. От первого варианта отказался, потому что никогда не смог бы усыпить животное. Да, у меня есть слабость — четвероногие! Вот и нынешний свой рекорд посвящаю защите бездомных животных. Призываю всех быть добрыми: «Не обижайте братьев меньших. Их, в отличие от нас, некому защитить…» Не так давно я взял собаку из приюта для животных и очень счастлив. Я обрел настоящего друга. Стив любит меня просто за то, что я есть. Теперь я раньше встаю и больше бываю на свежем воздухе — мы прогуливаемся вместе. У меня также живут две черепахи — Таблетка и Гиппократ.



* «Я взял Стива из приюта для животных и обрел настоящего друга», — говорит Олег

…Вручая официальный атрибут Книги Гиннесса рекордсмену, президент Национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин отметил: «Дипломы Гиннесса не так часто приезжают в Украину, как хотелось бы. Всему причиной, прежде всего, — отсутствие энтузиазма в борьбе с британской бюрократией самих спортсменов».



* Тягнизуб стал 50-м украинским рекордсменом, чье имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса

Это так и не так. Практически каждый уважающий себя рекордсмен ставит цель попасть в эту книгу. Однако есть нюанс: это стоит немалых денег. Порядка 16 тысяч долларов необходимо на перелеты, проживание и прочие расходы, которые влечет за собой приезд представителей мировой книги рекордов. Таких средств у рядового львовского педиатра попросту нет, и он был вынужден собирать всевозможные подтверждающие документы — от градуса наклона причала и площади участка пирса до официальных бумаг о весе корабля, сертификатов помощников и так далее.

— Это чрезвычайно сложно, — признался Виталий Зорин. — Нам даже пришлось подавать сертификат соответствия прибора, замеряющего ровность поверхности причала, на котором устанавливался рекорд. Между тем заявка рассмотрена представительством Книги рекордов Гиннесса в Лондоне и подтверждена. Случай с установлением и регистрацией данного мирового рекорда является уникальным. В сертификате указана дата «30 октября 2018 года» — в этот день было официально зафиксировано достижение. Таким образом, на сбор соответствующих доказательств для зарубежных специалистов, оформление документов и регистрацию ушло меньше двух месяцев. Обычно подобная процедура занимает не меньше года.



* Олег Скавыш говорит, что на одном рекорде останавливаться не хочет и надеется попасть в Книгу Гиннесса еще раз

Как отметил эксперт Национального реестра рекордов Украины Дмитрий Яицкий, врученный документ является юбилейным для нашей страны — Тягнизуб стал 50-м украинским рекордсменом-стронгменом, чье имя внесено в Книгу рекордов Гиннесса, престижнейший мировой реестр.

После церемонии вручения сертификата «Наибольший вес судна, протащенный зубами» Олег Скавыш продемонстрировал свое мастерство. Обвязав канатом девушку, которая является одним из очевидцев его рекорда, он взялся зубами за канат и с легкостью поднял ее.

«Спасибо всем вам за терпение и поддержку, — сказал рекордсмен, обращаясь к присутствовавшим на церемонии. — Было очень сложно. Хочу поблагодарить всех, кто мне помог».

В заключение нашей беседы он заметил: «Вообще, в моем возрасте профессиональные спортсмены уже завершают карьеру, но, надеюсь, я еще повоюю».

Олег признался, что не расстался с давнишней мечтой — выступить на цирковой арене. Уже состоялась премьера с его участием в Киевском национальном цирке, но Скавыш хочет сделать авторскую программу. Готовится также выступить на арене родного львовского цирка. Хотел осуществить это в конце 2018 года, однако помешали старые травмы. Проходит курс реабилитации и надеется воплотить задуманное в этом году.

— На одном рекорде останавливаться не хочу, — говорит силач. — Есть идеи, как попасть в Книгу Гиннесса еще раз. Пока не стану открывать секрет, но буду делать все, чтобы реализовать задуманное.

«ФАКТЫ» регулярно пишут о достижениях украинских богатырей. Так, в Одессе был установлен новый национальный рекорд: силач вручную сдвинул 15-тонный грузовик с людьми. А на чемпионате мира по пауэрлифтингу в ноябре минувшего года наши спортсмены завоевали четыре «золота».

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о Варваре Акуловой, которую в свое время внесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую сильную девочку планеты. Как сложилась судьба Вари (в минувшем году девушке исполнилось 25 лет), читайте в статье «Если мужчину уязвляет, что у меня плечи шире, чем у него, проблема не во мне, а в мужчине».

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