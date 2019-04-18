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Известный украинский музыкант снова стал отцом (фото)
Известный украинский пианист и композитор Евгений Хмара снова стал отцом. Его жена Дарья Ковтун родила второго ребенка. Радостное событие в семье музыкантов произошло еще два месяца назад. И только сейчас Евгений поделился новостью в Instagram. Он сообщил, что в их семье появилась еще одна" хмаринка" - девочка, которую назвали Верой. Фото выписки из роддома пианист опубликовал в сети.
«Сегодня два месяца с тех пор, как нас с Дарьей Ковтун Бог благословил во второй раз — подарил нам дочку! Два месяца с рождения новой „Хмаринки“ — Веры Евгеньевны», — написал Евгений.
Напомним, Евгений Хмара и Дарья Ковтун познакомились во время участия в четвертом сезоне шоу талантов «Х-фактор». Они долго дружили, Дарья принимала участие в концерте Хмары в качестве вокалистки. Встречаться пара начала в 2016 году. А в феврале 2017 года у них появился первенец Николай. Супруги не часто делятся семейными фото в сети и не показывают лицо сына.
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