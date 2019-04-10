Саша Савельева впервые показала новорожденного сына (фото)

Шоу-бизнес

Популярная российская певица, солистка группы «Фабрика» Саша Савельева, которая скрывала беременность и факт рождения ребенка, впервые прокомментировала свое материнство и показала новорожденного мальчика. 35-летняя мама опубликовала в Instagram пост, в котором рассказала о родах и показала первенца. Сын Савельевой и ее мужа, актера Кирилла Сафонова, появился на свет в конце марта. Счастливые родители, которые почти десять лет мечтали о ребенке, наслаждаются каждой минутой с ним.

Сейчас мама с новорожденным уже дома. У них все хорошо, они привыкают друг к другу. О том, что ребенок после родов якобы попал в реанимацию Саша не упоминает.

«У нас все хорошо! Мало что пока осознаю и понимаю, но чувствую одно — счастье безмерное! Спасибо всем, кто переживал. Спасибо всем, кто проявил чувство такта по отношению к нам», — написала Савельева.

Она также рассказала, что рожала в элитной клинике в Москве. Муж Кирилл Сафонов все время был рядом, присутствовал и на родах. Рождение долгожданного малыша стало для пары очень волнительным.

«А знаете, кто еще был со мной все это время? Кто держал за руку, не отпуская, и получил на память о радостном событии несколько седых волосков? Мой любимый муж! Он стойко выдержал все от начала и до конца. Это героизм тысячного уровня, спасибо тебе бесконечное», — рассказала звезда.

Напомним, Саша и Кирилл поженились в 2010 году. Для певицы сын — это первый ребенок, у ее мужа есть взрослая дочь от первого брака.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Светлана Тарабарова крестила маленького сына Ивана, крестной которого стала известная телеведущая.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter