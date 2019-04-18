Стиль жизни

33-летняя британская блогерша Карен Эдвардс, которая имеет 102 тысячи подписчиков в соцсети Instagram и делится с ними впечатлениями от своих путешествий с мужем и двумя детьми, ловко упаковала на видео в один среднего размера чемодан 200 вещей, необходимых для недельного отдыха семьи из четырех человек. Она также поделилась советами, как это лучше сделать. Вес чемодана с вещами составил допустимые большинством авиакомпаний к перевозке 19 с лишним килограммов.

Так, жительница Лондона рассказала, что использует ваккумные мешки для упаковки объемных вещей (к примеру, курток). Чтобы уменьшить вес багажа, она не берет с собой полные бутылки шампуня или геля для душа, а переливает их содержимое в маленькие флакончики — чтобы хватило ровно на неделю.

Первое, что Эдвардс уложила на дно своего чемодана, были подгузники для младшего ребенка. Затем она разложила вещи по отдельным сумочкам — каждому члену семьи в сумочку своего цвета, чтобы потом было легче ориентироваться. При этом она складывает вещи, как можно плотнее. Многие из них сворачивает в тугие рулоны, чтобы сэкономить пространство.

Как сообщает издание Daily Mail, Карен также советует ответственно подойти к выбору вещей и брать с собой только необходимый минимум. К примеру, взять платье, которое подойдет как для прогулки по пляжу, так и для вечернего выхода с семьей в город. А полотенца можно использовать, как одеяла для детей или коврики для игры.

Часть вещей блогер советует надевать на себя при посадке в самолет.

Мелкие вещи (зарядки для телефона, кабели и прочие) Карен засовывает в обувь, а затем кладет их сверху чемодана — наряду с шляпами, солнечными очками.

Так, для детей Карен взяла с собой четыре купальных костюма, две пары обуви, две панамки, 11 топов, семь детских бодиков, три платья, пять пар шорт, два джемпера, три пары брюк, две пары солнечных очков, четыре пары носков, 14 предметов нижнего белья и четыре слюнявчика.

Для себя и для мужа — три платья, пять пар обуви, 14 топов, четыре пары шорт, четыре купальных костюма, 14 предметов нижнего белья, два бюстгальтера, четыре пары носков, три пары штанов и две пары солнцезащитных очков.

Были также упакованы подгузники, две пачки детских влажных салфеток, две мягкие игрушки, четыре книжки, принадлежности для еды, четыре пляжных полотенца, термометр и аптечка, щетка для волос, декоративная косметика, четыре зубные щетки, шампунь и гель для душа, лосьон для тела и солнцезащитное средство, крем для рук, лезвия и пена для бритья, зарядки, камеры, электронная книга, планшет, надувной пляжный мяч и другие вещи.

Карен с семьей

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