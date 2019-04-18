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Реконструкция Шулявского путепровода: в сети показали впечатляющее видео, снятое с дронов
В сети показали видео ремонтных работ, которые ведутся на столичной Шулявке. Планируется, что до конца апреля старый Шулявский путепровод будет демонтирован полностью.
Видео демонтажа разместил на своей страничке в социальных сетях мэр Киева Виталий Кличко. «На Шулявском путепроводе заканчивается демонтаж прогонов моста над проспектом Победы. До конца апреля путепровод демонтируют полностью», — говорится в комментарии к видео.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», строительство нового путепровода займет 17 месяцев. Начать строительство планируют после того, как будет полностью демонтирована старая конструкция. До конца года будут снесены старые здания цехов завода «Большевик», и на этом месте расположится часть новой транспортной развязки. Общая стоимость работ уже оценивается в миллиард гривен,
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