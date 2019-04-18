- 15:11 Зеленский или Порошенко? Вы за кого?
- 15:04 После паузы O.Torvald вернулся в шоу-бизнес с громкой премьерой и новой участницей
- 15:00 Под Одессой мужчина подстрелил вора, предотвратив ограбление дома соседей
- 15:00 Счета банка Януковича остались под арестом: суд принял важное решение по резонансному делу
- 14:52 Спецслужбы России пытались взять под контроль уличные камеры видеонаблюдения в Луганской области
- 14:49 На Житомирской трассе под Киевом разбилась легковушка, водитель которой пытался объехать место ДТП
- 14:36 Реконструкция Шулявского путепровода: в сети показали впечатляющее видео, снятое с дронов
- 14:21 Муженко рассказал, как украинские войска могли захватить Иловайск
- 14:13 Королева Елизавета II и принцесса Евгения раздали предпасхальную милостыню
- 14:06 В Украину идет потепление: синоптики рассказали, какой будет погода в ближайшие дни
Под Одессой мужчина подстрелил вора, предотвратив ограбление дома соседей
Четверо грабителей пытались проникнуть в частный дом в поселке Великий Дальник Беляевского района Одесской области, и, вероятнее всего, это им удалось бы, если бы не бдительный сосед. Именно он заметил неладное и, угрожая ружьем, задержал двоих из четверки, а также вызвал полицию. Еще двое злоумышленников скрылись, сейчас их разыскивают правоохранители.
По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, один из задержанных получил огнестрельное ранение поясницы.
«Думаю, мужчина пытался попасть ему в пятую точку, но выстрел прошел чуть выше и нанес серьезное ранение преступнику, который сейчас госпитализирован. Надеюсь, его жизни ничего не угрожает, придет на суд на своих ногах», — прокомментировал Форостяк.
Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и проверяют правомерность применения оружия. Хотя в полиции убеждены: мужчина поступил правильно и это был единственный возможный вариант предотвратить преступление.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Херсоне смелая продавщица обратила в бегство грабителя, «вооруженного» игрушечным пистолетом. Со словами «Сейчас! В тюрьму захотел?» женщина вытолкала вора из магазина.
А в Киеве неравнодушный гражданин предотвратил ограбление средь бела дня. В сеть попало видео несостоявшегося преступления: группа девушек пытается вытащить кошелек у идущего впереди мужчины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...