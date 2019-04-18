Под Одессой мужчина подстрелил вора, предотвратив ограбление дома соседей

Происшествия

Четверо грабителей пытались проникнуть в частный дом в поселке Великий Дальник Беляевского района Одесской области, и, вероятнее всего, это им удалось бы, если бы не бдительный сосед. Именно он заметил неладное и, угрожая ружьем, задержал двоих из четверки, а также вызвал полицию. Еще двое злоумышленников скрылись, сейчас их разыскивают правоохранители.

По данным советника начальника регионального главка Нацполиции Руслана Форостяка, один из задержанных получил огнестрельное ранение поясницы.

«Думаю, мужчина пытался попасть ему в пятую точку, но выстрел прошел чуть выше и нанес серьезное ранение преступнику, который сейчас госпитализирован. Надеюсь, его жизни ничего не угрожает, придет на суд на своих ногах», — прокомментировал Форостяк.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и проверяют правомерность применения оружия. Хотя в полиции убеждены: мужчина поступил правильно и это был единственный возможный вариант предотвратить преступление.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Херсоне смелая продавщица обратила в бегство грабителя, «вооруженного» игрушечным пистолетом. Со словами «Сейчас! В тюрьму захотел?» женщина вытолкала вора из магазина.

А в Киеве неравнодушный гражданин предотвратил ограбление средь бела дня. В сеть попало видео несостоявшегося преступления: группа девушек пытается вытащить кошелек у идущего впереди мужчины.



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