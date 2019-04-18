Дерипаска публично «покупает» журналистов: как олигарх Путина начал открытую войну с США

Мир

Российский миллиардер Олег Дерипаска продолжает борьбу с американскими властями, добиваясь отмены персональных санкций, которые были введены против него в апреле 2018 года. Как сообщает газета Financial Times, скандально известный бизнесмен объявил о создании призового фонда в размере 600 тысяч долларов для журналистов, которые займутся расследованием истинных причин того, почему Дерипаска оказался в черном списке. Представители миллиардера официально подтвердили эту информацию.

Уже запущен сайт, на котором всем желающим предлагается оформить заявку в режиме онлайн. Один из обязательных пунктов — краткое описание подхода к будущему расследованию.

Срок подачи заявок истекает 15 мая. Победителей собираются объявить 15 декабря. За первое место полагается премия в размере 300 тысяч долларов. Обладатель второго места получит 200 тысяч долларов, третьего — 100 тысяч долларов. Участвовать могут журналисты, работающие во всех видах СМИ — печатные издания, интернет-ресурсы, телеканалы, радиостанции. Тем, кто пройдет отбор и проведет расследование, но не займет призовые места, Дерипаска гарантирует компенсацию за понесенные расходы в размере 25 тысяч долларов за каждое расследование.

Оценивать присланные журналистские материалы будет группа экспертов, в которую войдут известные представители в области СМИ, юриспруденции, политики и науки. При этом Дерипаска оставляет за собой право использовать все одобренные экспертами расследования в судебных тяжбах с американскими властями в судах любой страны мира. Его интересы представляет крупное российское адвокатское бюро EMPP.

В марте эта фирма подала иск от имени Дерипаски против Министерства финансов США и его главы Стивена Мнучина, а также против Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) и его руководителя Андреа Гацки. Российский бизнесмен требует снять с него персональные санкции. В иске указывается, что Дерипаска потерял 7,5 миллиарда долларов, или 81% своего состояния из-за действий Минфина США. Бизнесмен считает введенные против него персональные меры необоснованными и незаконными. Его адвокаты подчеркивают, что «санкции привели к полному уничтожению богатства и репутации господина Дерипаски и лишили его средств к существованию».

Напомним, в январе 2018 года Минфин США опубликовал «Кремлевский список». В него вошли российские чиновники и бизнесмены, которые, по мнению авторов доклада, непосредственно участвуют в коррупционных схемах Кремля и входят в ближайший круг президента России Владимира Путина. Олег Дерипаска также попал в «Кремлевский список». Справедливости ради нужно отметить, что в нем оказались практически все россияне, входящие в рейтинг самых богатых людей мира по версии американского журнала Forbes.

В апреле 2018 года Минфин США на основании «Кремлевского списка» ввел санкции против российских олигархов и связанных с ними компаний. Дерипаска оказался в их числе. Он тут же развил активную деятельность, направленную на защиту своего бизнеса. Через лоббистов в Вашингтоне он узнал, что санкции с контролируемых им компаний могут быть сняты, если он снизит свою долю акций в них. Иными словами, Дерипаске дали понять, что он должен избавиться от контрольного пакета и отойти от руководства компаниями.

Следуя этим путем, он добился к декабрю 2018 года снятия санкций с самых крупных активов — En+, «Евросибэнерго», «Русал». В советы директоров этих компаний вошли граждане США и британские подданные. Стратегию разработал лорд Грегори Баркер.

Теперь Дерипаска хочет использовать этот метод для вывода из-под американских санкций группы «ГАЗ». В интервью Financial Times он заявил, что его доля в этой автомобилестроительной компании снизится и будет меньше 48 процентов. Однако пока переговоры с Вашингтоном по этому вопросу даже не ведутся. А время уходит. «ГАЗ» уже находится на грани банкротства. Опасаясь вторичных санкций, с ним отказался работать немецкий автоконцерн Deimler. На российском заводе приостановлена сборка микроавтобусов Merсedes-Benz Sprinter.

Отчасти подача иска против Минфина США была вызвана тем, что в марте это ведомство приняло решение продлить до 6 июля срок, за который инвесторам предлагается вывести свои доли из компании «ГАЗ». Дерипаска утверждает, что это обанкротит его предприятие.

Поэтому сейчас он активизировал свои действия. Российский бизнесмен дал интервью газете The New York Times, в котором прямо обвинил американские власти в неуважении презумпции невиновности в политике и общественной жизни. «Никто не доказывал мою вину в суде. Меня назвали олигархом и коррупционером, и теперь общественность на Западе считает, что я виновен… А я не олигарх. Не связан с Путиным. Имею дело только с правительством России исключительно по вопросам регулирования бизнеса», — заявил Дерипаска.

Он напомнил, что его имя звучало во всех СМИ в связи с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера. И вот оно завершено, никаких доказательств вины Дерипаски, по словам самого миллиардера, не найдено. «Это вселило в меня надежду на успех», — отметил Дерипаска.

Если уже сейчас он публично бросает вызов Администрации президента США, обвиняя ее в нарушении демократических принципов, в частности презумпции невиновности, то можно только представить себе, какую кампанию в медиапространстве развернет Дерипаска, имея на руках, по сути, проплаченные заранее журналистские расследования! Сама постановка вопроса — найти «истинные причины» введения санкций — указывает на то, в каком направлении будут копать пожелавшие участвовать в объявленном конкурсе. Возможно, к концу 2019 года нас всех ждет скандал почище разоблачений WikiLeaks и «Панамского досье».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что российский олигарх Дерипаска способен развалить всю систему санкций против Кремля. Он развил кипучую деятельность, пытаясь выйти из-под санкций, введенных Вашингтоном против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина.

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