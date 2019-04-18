Украина

СБУ задержала боевика «ЛНР», приехавшего на реабилитацию после ранения в Запорожье (фото)

В Запорожье задержали местного жителя, который с мая 2014 года воевал на стороне боевиков на Донбассе. Ранее в Славянске (Донецкая область) межведомственная группа сотрудников Госпогранслужбы и СБУ задержала боевика «ДНР», служившего в подразделении террористов «Гром».

Как выяснили в Службе безопасности Украины, находясь в «должности» стрелка «2 батальона 11 отдельной мотострелковой бригады 1 армейского корпуса „Восток“ ДНР», задержанный принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой области. В октябре 2015 года он перешел на «службу» к луганским боевикам.

«После ранения боевик приехал в Запорожье на реабилитацию и временно устроился на работу в одну из частных охранных структур. Сотрудники СБУ задокументировали, что, находясь в городе, злоумышленник поддерживал связи с представителями террористических организации «Л/ДНР», — говорится в сообщении. В спецслужбе сообщают, что задержанный планировал вновь присоединиться к боевикам на Донбассе.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258−3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на админгранице с оккупированным Россией Крымом на пункте пропуска «Чонгар» задержали боевика, который воевал против Украины под началом ликвидированного «Гиви».



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter