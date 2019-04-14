Украина

Воевал под руководством «Гиви»: на админгранице с Крымом задержали очередного беглого боевика (видео)

На пункте пропуска «Чонгар» на админгранице с оккупированным Крымом поймали очередного беглеца от «лучшей» жизни на оккупированном Донбассе, который воевал против Украины под началом ликвидированного «Гиви». Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook.

«Вчера оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления совместно с сотрудниками СБУ в АР Крым и Севастополе и Национальной полиции обнаружили в КПВВ „Чонгар“ гражданина, который причастен к незаконным военным формированиям», — говорится в сообщении.

Так, правоохранители установили, что в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области в штурмовом батальоне «Сомали» под руководством тогда еще живого «Гиви», который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших. Получив позывной «Чингиз» и имея соответствующий опыт, ему поручили задание заниматься подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах на линии разграничения.

В настоящее время задержанному в порядке статьи 208 УПК Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 258−3 УК.

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