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Происшествия

Дыма полный вагон: в поезде Киев – Херсон произошло опасное ЧП

19:45 18 апреля 2019 25
поезд
Инф. «ФАКТОВ»

С поездом № 102 Киев — Херсон вновь случилось ЧП. Второй раз с начала года в поезде был пожар. О случившемся рассказали пассажиры, ехавшие 17 апреля в вагоне № 17. Горение было настолько сильным, что дымом наполнился даже соседний, 18 вагон.

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По словам пассажиров, запах дыма в вагоне они ощутили уже после полуночи. Проводник объяснил, что загорелись колодки. Пожар удалось оперативно ликвидировать.

Зимой этот же поезд уже попадал в неприятности. Тогда загорелся локомотив, пожар был потушен, но поезд к станции назначения пришел с опозданием.

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Напомним, из-за изношенности вагонов пассажирам порой приходится ездить в потемках или в холоде. «ФАКТЫ» собрали список рекомендаций, что делать пассажиру, если условия в вагоне не отвечают нормам.

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