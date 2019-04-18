Под Кропивницким покончила с собой беременная 14-летняя школьница: подробности трагедии

Происшествия

В Кировоградской области произошла трагедия — в селе Цибулево Знаменского района покончила с собой беременная школьница. Ее нашли повешенной во дворе собственного дома. Как удалось узнать «ФАКТАМ», погибшей было 14 лет. Школьница была на девятом месяце беременности, и должна бы родить уже на следующей неделе. Что стало причиной самоубийства? «ФАКТЫ» выясняли подробности этой страшной истории.

Местные жители рассказали «ФАКТАМ», что тело школьницы обнаружили во дворе около полуночи. Девочку нашла ее тетя. Школьница повесилась на дереве возле дома. Родственники сами сняли ее с петли и повезли на машине в больницу, но было уже поздно.

- Этот случай потряс все село, — рассказала «ФАКТАМ» местная жительница, попросившая не называть ее имени. — Я до сих пор не могу поверить, что эта девочка могла наложить на себя руки. В мае ей должно было исполниться 15 лет. Кристина была вежливой, приветливой, всегда здоровалась. И семья там нормальная, вполне благополучная. Кристина жила с мамой, младшим братом и двумя сестричками. Она действительно была беременна и вот-вот должна была родить. Говорила, что у нее будет девочка. Отец ребенка — наш местный житель, тоже очень молодой. Он ненамного старше Кристины, ему 18 лет. Не могу сказать о нем ничего плохого. Он Кристину не бросил, они собирались вместе воспитывать ребенка. Но пока она еще жила с родителями, а он к ней приходил. Насколько я знаю, мама тоже Кристину поддерживала и помогала ей. Сложно сказать, что там могло произойти. В селе к девочке относились нормально, ее никто не травил и не осуждал. Наоборот, соседи ее любили и желали ей добра… Насколько я знаю, прощальной записки она не оставила. Просто вечером выбежала из дома и не вернулась. Говорят, что в тот вечер она вроде как поссорилась с кем-то из сестер. А позже ее нашли повешенной во дворе… Подробностей того, что у них вечером произошло в семье, не знаю — ее родные шокированы и пока никому ничего не рассказывают. Но думаю, что там никто не желал Кристине зла.

Некоторые подробности о погибшей «ФАКТАМ» рассказали в школе, где она училась.

- С этой девочкой никогда ни у кого не было проблем, — рассказали «ФАКТАМ» в Цибулевской общеобразовательной школе. — Кристина была доброй и старательной, хорошо училась, ни в каких неприятных историях не фигурировала. Она заканчивала девятый класс. Несмотря на беременность и предстоящие роды, собиралась продолжать учебу в десятом классе. Но так как дети отмечают выпускной и в девятом классе, она тоже к этому готовилась. Недавно вместе с одноклассниками фотографировалась на виньетку. Говорила, что родит в конце апреля, после чего сможет сдать экзамены и пойти на выпускной.

— Как складывались ее отношения с одноклассниками?

- Она ладила со сверстниками. Ранняя беременность на ее отношения с одноклассниками никак не повлияла — она, как и прежде, дружила с девочками, ее не осуждали. Дома вроде бы тоже все было нормально. Там многодетная семья, Кристина — старшая из детей. Со своим молодым человеком, отцом ребенка, она поддерживала отношения.

Последние несколько недель в школу она не ходила, ведь уже была на девятом месяце. Мы ждали, что со дня на день узнаем о рождении ребенка. А узнали такую страшную новость…

— За последние несколько лет по стране прокатилась волна подростковых самоубийств, связанных с суицидальными интернет-играми. Это могло стать причиной смерти школьницы?

- Нет, она не состояла в интернет-сообществах подобного рода. Во всяком случае нам об этом ничего не известно. В чем там причина, может установить только следствие.

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Председатель сельсовета села Цибулево Людмила Таранец говорит, что тоже не знает, что могло стать причиной суицида беременной школьницы.

- Семью, в которой жила эта девочка, никак нельзя назвать неблагополучной, — сказала «ФАКТАМ» Людмила Таранец. — Не могу сказать о них ничего плохого. Мама девочки много работает. Саму девочку тоже могу охарактеризовать только положительно. Воспитанная, хорошо училась. Это страшная трагедия, причины которой нам не известны. Вероятнее всего, похоронят девочку в пятницу, 19 апреля.

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В полиции Кировоградской области произошедшее пока не комментируют.

В сентябре 2018 года «ФАКТЫ» рассказывали о жуткой трагедии в селе Бобрик, где наложила на себя руки мать десятерых детей, беременная одиннадцатым ребенком. Женщину нашли в сарае повешенной на телефонном проводе. Односельчане слышали, как накануне трагедии женщина ругалась со своим сожителем. А побывавшие на месте событий журналисты выяснили, что многодетная мать злоупотребляла алкоголем.

Кроме того, «ФАКТЫ» не раз рассказывали о самоубийствах подростков, которых к отчаянному шагу подталкивают суицидальные игры в интернете. Только за прошлый год было несколько таких случаев. Например, в Хмельницкой области воспитанница Каменец-Подольской школы-интерната повесилась в сарае. Позже выяснилось, что за час до самоубийства она смотрела в интернете сцены с повешением. А в Киеве 13-летняя девочка совершила самоубийство в прямом эфире. Не исключено что девочка была участником печально известного интернет-сообщества «Синий кит». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, кто и с какой целью создает такие сообщества и как обезопасить подростков от суицидальных игр.

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