Зеленский в эфире "1+1" представил свою команду: полный список

Политика

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский впервые за время избирательной кампании появился в прямом эфире политического ток-шоу. В эфире шоу «Право на владу» на телеканале «1+1» лидер «Квартала» наконец представил свою команду.

На протяжении всей избирательной кампании Зеленский крайне редко общался с журналистами. Избиратели и журналисты практически требовали публичного общения с кандидатом. Наконец, Зеленский появился в эфире «плюсов», однако в первой части шоу выглядел весьма неуверенным, позиции его избирательной программы озвучивали члены команды, которые также пришли в студию. Открыто помогала Зеленскому избегать неловкостей и телеведущая. Сам Зеленский практически постоянно повторял слова «Дуже дякую», а затем переходил на привычный ему русский язык, вставляя реплики в выступления своих соратников.

В компанию Владимира Зеленского вошли: бывший министр финансов Александр Данилюк (экономика и международные отношения), полковник запаса Иван Апаршин (оборона), Руслан Рябошапка и Галина Янченко (антикоррупционные и правоохранительные органы), Ирина Венедиктова (судебная система), Михаил Федорив (диджитал), Сергей Бабак (эксперт по образованию и науке), Евгений Комаровский (медицина).

Также в команду Зеленского входят: Руслан Стефанчук (реформирование государственных и правительственных институций), Иван Баканов (отношения с Верховной Радой), Дмитрий Разумков (внутренняя политика), Дмитрий Монастырский (правоохранительные органы), Даниил Гетьманцев (налоги и финансы), Виктория Страхова (банки), Александр Мережко (международная политика), Олег Бондаренко (экологическая безопасность), Андрей Герос (энергетика, ЖКХ, антимонопольное урегулирование), Сергей Кальченко (избирательное законодательство), Марина Бардина (реализация равных прав и возможностей женщин и мужчин).

Как сообщали «ФАКТЫ», перед эфиром студию «Право на владу» обнесли забором. В сети предположили, что организаторы таким образом попытались обезопасить себя от появления в студии президента Петра Порошенко.

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