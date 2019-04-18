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Украина

Перед появлением Зеленского студию шоу "Право на владу" оградили забором: появилось любопытное фото

21:06 18 апреля 2019 122
Право на владу 18 апреля
Ярослав ЖАРЕНОВ, «ФАКТЫ»

В четверг вечером, 18 апреля, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский едва ли не впервые появится в прямом эфире политического ток-шоу. Ожидается появление лидера «Квартала» на шоу «Право на владу» на родном для комика канале «1+1».

Главный редактор издания «РБК-Украина» Сергей Щербина рассказал, что перед прямым эфиром студию, где будет проходить шоу, обставили рамками.
«Перед павильоном „Право на владу“, где Зеленский должен презентовать команду, только противотанковый еж не поставили», — написал журналист, предположив, что организаторы опасаются появления в студии телеканала президента Петра Порошенко.

Напомним, на прошлой неделе глава государства без приглашения приехал в студию канала «1+1», который в последнее время часто критикует действия президента. При этом Петр Порошенко пообщался с Владимиром Зеленским по телефону, предложив приехать в студию для публичной беседы. Комик отличился хамской манерой общения — постоянно перебивал своего собеседника, а в итоге бросил трубку. Позже в соцсетях многие украинцы писали, что своим появлением на «плюсах» Порошенко фактически получил победу на чужом поле.

Отметим, что Петр Порошенко вряд ли появится в студии «1+1», поскольку на 21:00 было назначено заседание СНБО Украины под его председательством. На Совете будут обсуждать решение Окружного Админсуда Киева относительно признания незаконной национализации ПриватБанка.

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