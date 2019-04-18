Украина

Зеленский пришел на прямой эфир "Право на владу": онлайн-трансляция (видео)

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов пришел таки на прямой эфир шоу «Право на владу» (1+1).

«ФАКТЫ» предлагают онлайн-трансляцию шоу на телеканале «1+1».

Интересно, что Зеленский представил в начале шоу свою команду, однако практически сразу передал слово своим соратникам. Как известно, именно отсутствие прямого общения с самим кандидатом вызывало негодование среди журналистов.

Как сообщали «ФАКТЫ», перед эфиром студию шоу «Право на владу» оградили забором. На прошлой неделе в студию пришел президент Петр Порошенко, которому Владимир Зеленский нахамил по телефону прямо в прямом эфире.



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