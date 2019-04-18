Оккупанты озвучили смелые планы по Крымскому мосту

Украина

В аннексированном Крыму оккупанты не теряют надежды пустить по Керченскому мосту пробный поезд. Устроить такую поездку оккупационная администрация полуострова планирует в августе-сентябре. Полноценное железнодорожное движение, трижды переносившееся, теперь анонсируют на декабрь 2019 года.

Масштабные планы явно не соответствуют текущему состоянию моста. Здесь без объяснения причин планируют ограничить движение тяжелого транспорта, а из-за нестабильности морского дня началось смещение арок конструкции. Более того, стало известно, что один из пролетов железнодорожной части моста покосился и упал в воду. Теперь этот конструкционный элемент нужно будет возвести заново.

Горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар сомневается, что мост сможет выдержать колоссальную нагрузку в 6 тысяч тонн — средний вес грузового состава из 60 вагонов. Провести модернизацию и усилить прочность свай уже не получится. Кроме того, мост с низкой посадкой может просесть еще сильнее после проезда поезда.

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