В НБУ рассказали об угрозах денационализации «Приватбанка»

Украина

В Нацбанке не могут предсказать, как повлияют на курс национальной валюты судебные баталии вокруг «ПриватБанка», но на межбанковском рынке не могли не заметить, что новости из судов отразились на курсе. Об этом говорилось на созванном президентом заседании Совета нацбезопасности и обороны.

«Разница между утренним (курсом) и закрытием банковского рынка была плюс 15 копеек воздействия на соотношение доллар — гривня», — рассказал председатель Национального банка Украины Яков Смолий.

Как сообщает РБК-Украина, в Нацбанке обещают оспорить решение суда в апелляции. Случится это, как только будет оглашен полный текст судебного вердикта. Также глава НБУ обратил внимание, что возвращение банка к предыдущим собственникам не предусмотрено законом.

«Однако если вернется, это грозит тем, что Фонду гарантирования вкладов придется выплатить налогоплательщикам около 100 млрд гривен. Это существенно повлияет на инфляцию», — добавил Смолий.

Напомним, ранее были озвучены опасения, что авантюры вокруг возвращения «ПриватБанка» старым владельцам грозят Украине экономическим кризисом.

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