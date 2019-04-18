Зверское убийство молодой женщины в Тернополе: выяснились неожиданные детали

Происшествия

В Тернополе арестовали юношу с демонической внешностью, который подозревается в жестоком убийстве мастера тату-салона. На теле 27-летней женщины судмедэксперты насчитали более 50 колото-резаных ран, а причиной смерти названа потеря крови.

Убийство было совершено в ночь с 15 на 16 апреля в квартире женщины. Проверяя круг знакомых жертвы, полиция проверила всех клиентов тату-салона, посещавших мастерицу в последние месяцы. Так был вычислен подозреваемый — его задержали 17 апреля в центре Львова.

Следствие уже составило приблизительную картину случившегося: юноша с очень оригинальными татуировками (черные белки глаз) решил снова изменить внешность и пришел к тату-мастеру. Там между парой возник спор. Женщина якобы начала учить жизни, а ее клиент разозлился и выхватил нож и совершил убийство.

Суд, выбирая, арестовывать ли подозреваемого, поддержал прокуроров. Задержанному мужчине инкриминируют тяжкое преступление, потому предложение адвоката о домашнем аресте было отвергнуто.

На вопрос о том, сожалеет ли он о случившемся, подозреваемый не скрывал: «Жалею — это еще слабо сказано».

Напомним, погибшая женщина — 27-летняя Татьяна П. была очень известным мастером татуировок. А ее клиент Андрей Г., благодаря необычной внешности, был широко известен в кругах любителей художественных наколок.

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