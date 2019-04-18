Происшествия

Второй случай за неделю: под Одессой подростка ударило током на крыше вагона

В четверг, 18 апреля, произошло ЧП на железнодорожной станции в Беляевском районе Одесской области. По предварительной информации, тринадцатилетний школьник забрался на крышу вагона, где коснулся оголенного провода линии электропередач.

Напомним, 13 апреля подобный случай произошел на станции «Восточная» Одесского филиала «Укрзалізниці».

«В результате подросток получил поражение электрическим током и упал с крыши вагона. Он госпитализирован в медицинское учреждение с предварительным диагнозом: поражение электрическим током, 80 процентов ожогов поверхности тела, а также с другими», — сообщили в Беляевском отделе полиции.

По факту случившегося начато расследование. На месте работает оперативно-следственная группа. Выясняются обстоятельства происшествия, решается вопрос о его квалификации.

Медики характеризуют состояние потерпевшего, как крайне тяжелое. Помимо удара током, у подростка закрытая черепно-мозговая травма, открытая рана на голове, перелом ноги.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 14-летнему мальчику, получившему сильные ожоги от удара током на крыше ж/д цистерны в Лиманском районе Одессы, сделали первую операцию. По прогнозам медиков, ребенку предстоит перенести еще 3−4 операции.

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