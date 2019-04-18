Политика

Пока еще Голобородько: что пишут в сети о появлении Зеленского на ток-шоу "Право на владу"

В четверг, 18 апреля, кандидат в президенты Владимир Зеленский побывал в эфире программы «Право на владу» на телеканале «1+1». Это событие вызвало ажиотаж, поскольку сам Зеленский крайне редко общается с журналистами, отдавая эту нишу членам своего штаба.

В прямом эфире Зеленский представил свою команду. Некоторые личности вызвали настоящую бурю негодования в социальных сетях. В частности, за оборону в случае победы «кварталовца» будет отвечать полковник запаса Иван Апаршин.

«2005−2007 года — директор Департамента военной политики и стратегического планирования. У министра Гриценко. Понимаете, тут такая штука. Именно этот Департамент и определяет вектор развития ВСУ. Именно этот департамент и говорит: угроз у нас нет, вторжения не предвидится, так что можно пускать под нож вот эти воинские части, расформировывать вот эти военные городки, сокращать вот эти бригады ПВО. Именно этот персонаж и стоит за началом подготовки страны к капитуляции. Именно этот персонаж начал процесс подготовки документации по сокращению стратегических компонентов нашей обороны. Вы снова не хотите слушать про реванш?», — написал по этому поводу советник президента по вопросам обороны Юрий Бирюков, который в 2014 году на волонтерских засадах активно помогал восстанавливать армию.

«С нетерпением ждал кандидата на должность Министра обороны. Дождался. Услышал привычное „всего хорошее, против всего плохого“. В любом случае, как-то не очень подходит этому человеку ни „молодая команда“, ни „новое лица“, сорри», — высказался Георгий Тука, замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

«Пока — Голобородько. Но есть огромная разница: Владимир понимает, что играет сценарий. И при этом — все равно он — Голобородько. Не вижу одного: расчетливого жесткого бизнесмена, про которого мне рассказывали. Надо понимать, он проявится потом? И в каком ракурсе?», — пишет журналист издания «Цензор.нет» Евгений Кузьменко.

Также недовольство высказывали невозможностью Зеленского вести диалог на государственном языке.

В студии журналист Дмитрий Гордон высказал мнение, что полиция не может полностью обеспечить безопасность кандидатов в президенты на стадионе. Владимир Зеленский в ответ заявил, что не будет отказываться от дебатов. Этот эпизод прокомментировал журналист издания «Левый берег» Игорь Соловей.

Как сообщали «ФАКТЫ», в пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийский» пройдут дебаты между Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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