Украина

Битва, которая войдёт в историю: появился мощный трейлер дебатов между Порошенко и Зеленским на НСК "Олимпийский"

В сети появился «трейлер» дебатов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Соответствующий ролик размещен на YouTube-канале пользователя «Новинач».

«Битва, которая войдет в историю», — говорится в титрах к видео.

«Этой весной сойдутся в схватке титаны из разных миров, у которых одна цель — президентство», — пишут авторы видео.

«Трейлер» состоит из фрагментов рабочих поездок Порошенко, отрывков сериала «Слуга народа» и выступлений «95 квартала».

В частности, отражение в нем нашли поездка Василия Голобородько на работу на велосипеде, «расстрел» депутатов Рады и изображение Владимиром Зеленским политика Юли Тимошенко. Видеоряд с Петром Порошенко представлен его встречами с президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Путиным, поездками на фронт и голосованием во время первого тура выборов. Завершается трейлер моментом присяги президентов — настоящего и «киношного».

Пользователи Сети живо отреагировали на трейлер: «Забив … на гру престолів — чекаю на дебати», ﻿"Попкорна мне﻿", «Круто﻿», «Люди, которые ждут Игру Престолов даже не представляют, что такое настоящее ожидание .﻿.».

Некоторые традиционно выражают соменение в том, что событие состоится: «А Володя точно придет?﻿»

Не обошлось без столкновения политических взглядов: «Это кого вы титаном назвали? Соплю Зеленую?», «Зеленський стане президентом», «Голосуй за Порошенка, бо Путін нападе», «Зєля, не бійся», «Порох переможе», «За Порошенка, бо Путін нападе!», «Какой зеленский? Бараны, включите мозги!!! Потом включать будет поздно… Вы по своей тупости хороните родную страну… Снова обрекаете детей на роль крепостных у московского барина…».

Резюмировал дискуссию пользователь из российского города Омска: «Эпичненько, вся Россия следит и завидует вашим выборам, в отличии от нашего беспредела».﻿

Напомним, в воскресенье, 14 апреля, действующий президент Украины Петр Порошенко пришел на НСК «Олимпийский» и призвал явиться туда своего соперника. Однако Зеленский на стадион не пришел, объяснив, что только подлетает к Киеву после визита в Париж.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во вторник спикер штаба Порошенко Олег Медведев заявил, что команды кандидатов в президенты заключили соглашение с НСК «Олимпийский». По данным СМИ, переговоры о формате и времени дебатов еще продолжаются, однако на стадионе уже начали монтировать сцену.

Коллаж: КП в Украине

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