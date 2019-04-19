Происшествия

Обещанных скидок не дождались: в Киеве задержаны «продавцы авто», обманувшие украинцев на 10 млн гривен

Сотрудники киберполиции задержали группу мошенников, которые под предлогом продажи автомобилей заключали фиктивные гражданско-правовые сделки. От их деятельности пострадало около 200 граждан по всей территории Украины, потерявшие в общей сложности 10 миллионов гривен, сообщили в Департаменте коммуникации Национальной полиции.

В состав преступной группы входило 10 человек в возрасте от 32 до 52 лет. Организатором группы оказалась 33-летняя киевлянка.

Свою деятельность они имитировали как представительства реальных, действующих юридических лиц. Для удобства, арендовали офисы в Киеве и Запорожье, к работе в которых были привлечены более 150 наемных работников.

Группа занималась мошенническими схемами, связанными с продажей автомобилей. Основными их клиентами были украинцы, которые пытались сэкономить при покупке автомобиля. Так, в своих рекламных объявлениях мошенники значительно занижали стоимость транспортного средства и предлагали «выгодные» скидки каждому из клиентов.

Получив заказ на покупку автомобиля, они использовали методы психологического воздействия, чтобы побудить клиента сделать предоплату. Обычно эта сумма составляла треть от стоимости транспортного средства. Получив средства, мошенники блокировали клиента и делали невозможным все его попытки связаться с продавцом.

По месту расположением офисов мошенников 18 апреля работники киберполиции провели санкционированные обыски. Изъята компьютерная техника, черновые записи, деньги, информацию о бухгалтерских операций и сменные носители информации.

Уголовное производство начато по ч.4 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Пять из них во главе с организатором группы, задержаны по ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о роли еще пятерых соучастников. Причастным к совершению этого уголовного преступления грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области двое мужчин, один из которых находится в местах лишения свободы на временно неподконтрольных Украине территориях, присвоили около миллиона гривен, которые собирали на лечение ребенка с онкологическим заболеванием.

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