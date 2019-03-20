Мошенники украли миллион у онкобольного ребенка

Происшествия

В Донецкой области двое мужчин, один из которых находится в местах лишения свободы на временно неподконтрольных Украине территориях, присвоили около миллиона гривен, которые собирали на лечение ребенка с онкологическим заболеванием. Ранее в Киберполиции заявляли о массированных атаках хакеров РФ на сайты украинских госорганов.

Как сообщили в Департаменте киберполиции, 31-летний житель Славянска и его 28-летний подельник, получив доступ к счету мужчины, который собирал деньги на лечение сына, перевели средства на девять других подконтрольных им счетов. Им удалось похитить 945 тысяч гривен. Старшего из преступной парочки задержали в Мариуполе.

Похожий случай произошел и в Днепре, где полицейские задержали 26-летнего молодого человека, который спекулируя тяжелой болезнью мальчика, собрал у граждан порядка полумиллиона гривен пожертвований. Злоумышленник нашел в сети реальное объявление о сборе средств. К сожалению, мальчик умер в конце 2018 года, но мошенник продолжил сбор средств на его лечение, заменив счет родителей на подконтрольный ему счет.

В обоих случаях полицейские завели уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. 26-летнего жителя Днепропетровщины и 31-летнего жителя Донецкой области задержали в порядке ст. 208 УК Украины. Им объявлено о подозрении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция задержала группу мошенников, ограбивших банк на полмиллиона гривен. Организатором преступной группы была 25-летняя уроженка Киева, которая наняла двух сообщников — 21-го и 30-ти лет.

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