Ни товара, ни денег: в Украине разгорелся скандал вокруг популярного интернет-магазина

Происшествия

В Украине разгорелся скандал вокруг известного интернет-магазина «Мобиллак», зарегистрированного в Харькове. Вот уже года два, как покупатели жалуются на то, что не могут ни получить оплаченный товар, ни вернуть за него деньги. Пострадавшие создали свою группу в Facebook, которая называется «АнтиМобиллак» — сообщество людей, которых обманул интернет-магазин mobilluck.com.ua". На этой странице можно найти множество грустных историй незадачливых покупателей. Одни говорят, что товара в «Мобиллаке» давно нет, и предостерегают других от перевода денег. Другие (их единицы) сообщают, что магазин возвращает задолженность частями на протяжении полугода. Но всех возмущает, что правоохранительные органы, куда поступает множество заявлений от потерпевших, никак не реагируют. «Давайте писать заявления в прокуратуру на бездеятельность полиции, киберполиции и служб защиты прав потребителей», — призывают обманутые покупатели. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как мошенники обманывают украинцев на «быстрых» кредитах.

Отнесла заявление в полицию по месту жительства и 30-летняя медсестра детской больницы из Полтавы Татьяна Онищенко.

— «Мой» телевизор «Самсунг» на сайте «Мобиллака» в октябре прошлого года стоил 7 тысяч 900 гривен, а в других интернет-магазинах его стоимость достигала 12 тысяч гривен и выше, — рассказывает Татьяна. — С учетом предоставленных мне скидок как постоянному покупателю цена в «Мобиллаке» вообще опустилась до 7 тысяч 206 гривен. Чувствуете разницу? Радуясь, что мне сильно повезло с покупкой, я отправила всю сумму на указанный расчетный счет и стала ждать заказа.

— А почему сначала деньги? Обычно вы получаете товар, осматриваете его и лишь потом оплачиваете покупку, если она вас устраивает. Вас ничего не насторожило?

— В том-то и дело, что нет, ведь я в «Мобиллаке» делала покупки не менее пяти раз. Года два назад, например, заказывала своему мужу (он у меня механик) инструменты. Помню, тогда на «Розетке» такой набор стоил 4 тысячи гривен, а в «Мобиллаке» — 3 тысячи 200 гривен. Было очень выгодно. И брат мой годами отоваривался в этом интернет-магазине. Покупал телевизор, мобильный телефон, инструменты себе и друзьям на подарки… Как правило, товары приходили в течение нескольких дней. Да, раньше оплачивали покупки после их получения. Не было никаких проблем, поэтому и не возникло подозрения по поводу новой формы расчета.

— Какими же обещаниями вас кормили?

— Две недели после перевода денег я терпеливо ждала свой заказ. Потом позвонила и поинтересовалась, когда мне все-таки будет отправлен товар. «Не волнуйтесь, пожалуйста, — вежливо ответила мне девушка. — К сожалению, мы получили бракованную партию телевизоров. Ждем новую». Во время следующего телефонного разговора сказали, что заказов много, а товара мало, поэтому придется еще подождать. Затем начали рассказывать, что случился технический сбой и потерялись данные клиентов. Я периодически звонила и все время слышала о каких-то накладках. Кстати, вместе с телевизором заказывала инструмент для мужа и провод к телевизору. Инструмент пришел сразу, провод — через месяц, а самую дорогую вещь жду до сих пор.

— Вы пытались вернуть деньги?

— Конечно. Когда первый раз потребовала возврата средств, мне предложили замену товара. Но телевизоров по цене, по которой я делала заказ, уже не было. «Хорошо, — сказали мне в „Мобиллаке“. — На следующей неделе отправим вам деньги». «Отправка» переносилась с одной недели на другую два месяца. Я начала пугать сотрудников магазина полицией и киберполицией — ноль реакции. А когда сказала, что обращусь к журналистам, мне нагло ответили: «Всего вам хорошего».



* Переписка Татьяны с интернет-магазином

С тех пор звонки Татьяны Онищенко в «Мобиллаке» стали игнорировать: не отвечали либо сбрасывали вызов. Она пыталась достучаться не только до менеджеров, бухгалтера, но и до собственника фирмы. Безрезультатно.

Пока длится выяснение отношений Татьяны с компанией, женщина успела выплатить кредит, который брала на покупку телевизора, вместе с комиссией. Таким образом, виртуальный «Самсунг» обошелся ей в 8,5 тысячи гривен.

— Очень надеюсь, что мой опыт сбережет чьи-то деньги и нервы, — грустно улыбается женщина. — Если бы перед тем, как делать заказ, я заглянула в Интернет и почитала отзывы о «Мобиллаке», то еще раз подумала бы над тем, нужен ли мне такой телевизор. Интересно, что на сайте интернет-магазина невозможно почитать отзывы покупателей, зато там стоит оценка его работы — 4,5 балла. Но достаточно ввести в поиске: «Мобиллак» отзывы", как появляется множество отрицательных откликов. И там можно увидеть реальную оценку работы магазина — 1,2 балла. А к группе «АнтиМобиллак» каждый день присоединяются по несколько человек.



* Татьяна Онищенко: «Хочу всех предупредить, чтобы не связывались с «Мобиллаком»

Действительно, судя по откликам в Интернете, можно говорить о масштабах надувательства людей на сотни тысяч, если не миллионы гривен. Процитируем некоторые из них.

«21.01.2019 сделал предоплаченный заказ на видеокарту Palit nVidia GTX1060 6GB JETSTREAM в магазине mobilluck.com.ua. Деньги отправил по реквизитам на «ФЛП «Синицын Александр Александрович». Обещали доставить через 30 дней. После 30 дней стал им звонить, консультант говорит, что отгрузка на следующей неделе. Звоню на следующей неделе, говорит, программа не работает. Когда я сказал, что буду писать заявление в полицию, начала грубить. Переписку из личного кабинета удалили».

«Сделал оплату 16.02.2019 на сумму 3700 гривен, каждый день говорили, что завтра, завтра, грубили и отключались. Наконец сказали, что отправка будет 25.02. Сегодня позвонил, сказали, что среда-четверг. Подал заявку на возврат денег, но чувствую, что не увижу их. Меня поражает, как они могли так упасть… Нервов ушло много, и все впустую, в придачу еще и ребенок-инвалид остался без подарка на день рождения, деньги он сам копил. Надеюсь, на них найдется управа».

«11.01.2018 года сделал заказ на сайте https://www.mobilluck.com.ua видеокарт Gigabate GTX 1060 в количестве 6 шт. на сумму 55 465 грн. Номер заказа 187 850 006. Продавец писал, что товар доставят на протяжении месяца. Прошел месяц — видеокарты не пришли. «Мобиллак» отвечал на звонки: «Скоро будут, на следующей неделе». Так продолжалось четыре месяца. 10.04.2018 подал заявление на возвращение денег. Со мной связался менеджер Синицын Александр Александрович, говорил, что деньги вернут. Действительно, в период с 10.04 по 26.05.2018 вернули 5000 грн. Предложили другие видеокарты, я согласился. Опять ждал. Через два месяца пришла одна видеокартастоимостью 8452 грн. 12.09.2018 года снова подал заявление на возвращение денег. Мне прислали договор, по которому долг от «Мобиллака» переходит на «ФЛП «Синицын Александр Александрович», который по договору обязан вернуть деньги на протяжении 180 дней. За осень вернули еще немного. За зиму только 500 грн. На сегодня (25.02.2019) «Мобиллак» остался должен еще 38 500 грн. Никогда не связывайтесь с «Мобиллаком»!»

«Заказала сыну часы на 16-летие, менеджер принял заказ, сказал, что есть в наличии. Сделала оплату, и началось… Через месяц мне предложили вернуть деньги, я согласилась. Второй месяц уже прошел после этого предложения, звоню, ответ стандартный: „Сегодня ваш заказ стоит в бухгалтерии на оплату“ — и бросают трубку. Деньги так и не вернули».

Также покупатели часто жалуются, что получают некачественные товары, а «Мобиллак» размещает заведомо лживую рекламу. Похоже, привлеченные деньги компания пускает на частичное погашение возникшего огромного долга перед заказчиками.

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Но, несмотря ни на что, интернет-магазин «Мобиллак» по-прежнему предлагает на сайте широкий выбор потребительских товаров по очень выгодной цене. К примеру, компьютерный монитор LG не за 2 тысячи 190 гривен (первоначальная стоимость), а всего за 890 гривен, объектив к фотоаппарату Canon, который раньше стоил 18 тысяч 889 гривен, — за 6 тысяч 990 гривен.

«Ну не может цена на один и тот же товар на разных интернет-ресурсах отличаться в два раза, — предостерегает от необдуманных приобретений один из опытных покупателей Александр Тикка на своем канале в YouTube. — Я сам чуть не попался на эту уловку при выборе видеокарты в новый ноутбук. Ее цена порядка 10—12 тысяч гривен, дешевле просто быть не может. А тут вдруг на „Мобиллаке“ встречаю нужную мне вещь стоимостью 5,5 тысячи гривен. Сначала подумал, что это цифры некорректно отражаются. Просто не мог допустить, что меня могут обманывать в интернет-магазине, услугами которого пользуюсь с 2011 года. Хотя насторожила не только цена, но и то, что исчезла возможность производить оплату наложенным платежом, как было раньше — сейчас надо отправить стопроцентную предоплату и ждать заказа целый месяц. Продавцы магазина объясняют это тем, что они работают напрямую с заводами-изготовителями и это сказывается на цене и времени доставки. Вроде бы все логично. Но я, знаете ли, боюсь получить кирпич в коробке, где должен лежать айфон десятой модели, как иногда бывает. Поэтому начал читать отзывы о „Мобиллаке“ и ужаснулся. На ресурсе Hotline соотношение позитивных и негативных отзывов об этом интернет-магазине за прошлый год более чем красноречиво: 40 к 800. В этом году всего два позитивных и сто негативных! Насколько мне известно, к сложившейся ситуации привело то, что „Мобиллак“, предоставляя свою торговую площадку для частных продавцов, что является нормальной практикой для крупных интернет-магазинов, не проверяет их. Поэтому мой совет: лучше переплатить, чем отдать деньги за несуществующий товар. Экономить нужно, когда это уместно».

Другие обратили внимание на то, что раньше отправку товара можно было проследить на пяти этапах — от оформления до прибытия по месту заказа. Сейчас все непрозрачно.

Кстати, с «Мобиллаком», который одно время был самым динамично развивающимся интернет-магазином страны, все мутно с самого момента его основания в 2004 году. В едином Государственном реестре его основателем числился харьковчанин Дмитрий Бугас. Хотя, как выяснил Forbes, он был лишь наемным менеджером, а на самом деле за ним стоял народный депутат, фамилия которого не разглашается. Пожалуй, пик продаж магазина пришелся на 2011 год, когда его выручка составила 16,9 миллиона долларов! Тогда же он был единственным из первой пятерки украинских интернет-магазинов, который чаще хвалили, чем ругали на агрегаторе отзывов об онлайн-магазинах upshop.org.ua. У «Мобиллака» была и самая большая армия поклонников в социальных сетях — после лидера рынка «Розетки»: более 21 тысячи подписчиков страницы «ВКонтакте» и свыше 6 тысяч 300 — в Facebook.

Но что-то (это, видимо, является коммерческой тайной) пошло не так. У компании один за другим начали меняться управляющие, изменилась форма собственности, но это не спасло тонущий корабль. Желая сохранить хорошую мину при плохой игре, сотрудники начали прибегать к откровенному «кидалову». И непонятно, почему этого не видят правоохранительные органы, ведь им от потерпевших по всей Украине поступает масса заявлений, на основании которых они открывают уголовные производства по факту мошенничества, как это было в случае с полтавчанкой Татьяной Онищенко. Но почему-то дальше этого не идет.

— У нас произошел технический сбой в компьютерной системе, поэтому и случились временные трудности, — не вдаваясь в детальные пояснения, лаконично ответил корреспонденту «ФАКТОВ» Александр Синицын. — Почему недовольные обращаются к вам? Пусть звонят мне, все их проблемы решим.

Таня позвонила. Ее в очередной раз попросили сбросить на вайбер и на электронную почту все свои данные и реквизиты заказа. Она сделала, как ее просили. Однако проблему это не решило.

Как сообщила «ФАКТАМ» следователь 2-го отделения полиции Полтавы Татьяна Кирпотенко, по заявлению Татьяны Онищенко открыто уголовное производство по факту мошенничества (ч.1 ст. 190 УК Украины). Проводятся следственные действия по установлению личности, совершившей противоправные действия. В случае, если вина человека, завладевшего чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, будет доказана, ему грозит штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет. По словам следователя, в производстве сотрудников отделения находится еще несколько подобных заявлений.

А фейсбучное сообщество собирается подавать коллективное заявление в суд на «Мобиллак».

О том, что покупки в интернет-магазинах — дело рискованное, свидетельствует опыт не только украинских, но и зарубежных потребителей: британку шокировало платье, купленное через интернет.

Также «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Киеве правоохранители обезвредили финансовых мошенников, обманувших украинцев на 70 миллионов гривен, и задержали группу аферистов, выдававших себя за экстрасенсов-целителей.

Тем временем в Украине участились махинации с банковскими карточками: как не стать жертвой мошенников

Фото со страницы Татьяны Онищенко в Facebook

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