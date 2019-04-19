Украина

В Киеве 19 апреля ограничат движение на ряде центральных улиц

В пятницу, 19 апреля, в связи с проведением массовых мероприятий на НСК «Олимпийский» полиция ограничит движение в центре столицы с 10:00 до 22:00 на 9 участках:

улица Большая Васильковская — от улицы Деловой до улицы Саксаганского;

улица Деловая — от улицы Большая Васильковская до улицы В. Тютюнника;

улица В. Тютюнника — от улицы И. Федорова до улицы Деловой;

улица Физкультуры — от улицы Антоновича до НСК «Олимпийский»;

улица Жилянская — от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели; Шота Руставели — от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;

улица Саксаганского — от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;

улица Эспланадная — от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;

улица Рогнеденская — от улицы Шота Руставели до улицы Эспланадной.

Гражданам рекомендуют учесть ситуацию и заранее выбирать маршруты движения.

Также в пятницу планируют ограничить вход на станции метро «Льва Толстого» и «Олимпийская» — с 18:00 до 19:00, на выход — после завершения мероприятий на стадионе. На станции «Дворец спорта» ограничений не предвидится.

19 апреля ориентировочно с 12:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу наземного транспорта — троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусов №№ 5, 20, 55, 69:

№ 3 будет курсировать от Железнодорожного массива (улица Волгоградская) до ж/д воказала «Южный»;

будет курсировать от Железнодорожного массива (улица Волгоградская) до ж/д воказала «Южный»; № 9 — от Международного аэропорта «Киев» («Жуляны») до ж/д вокзала «Южный»;

— от Международного аэропорта «Киев» («Жуляны») до ж/д вокзала «Южный»; № 12 — от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбедская»;

— от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбедская»; № 14 — от Ботсада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

— от Ботсада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной); № 15 — от станции метро «Выдубичи» до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);

— от станции метро «Выдубичи» до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной); №№ 40, 40к — от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив);

— от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив); № 5 — в направлении ж/д вокзала от улицы Изюмской до улицы Ямской по своей схеме, далее улица К. Малевича — улица Короленковская — улица Тарасовская, далее снова по привычной схеме;

— в направлении ж/д вокзала от улицы Изюмской до улицы Ямской по своей схеме, далее улица К. Малевича — улица Короленковская — улица Тарасовская, далее снова по привычной схеме; № 20 — от ж/м Корчеватое до улицы Деловой;

— от ж/м Корчеватое до улицы Деловой; № 55 — от Дарницкой площади до улицы Бассейной;

— от Дарницкой площади до улицы Бассейной; № 69— от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской.

Схема движения пассажирского транспорта во время проведения массовых мероприятий на НСК «Олимпийский»

Ранее сообщалось об апрельских ограничениях на Южном мосту, улицах и путепроводах.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter