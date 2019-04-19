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Украина

В Киеве 19 апреля ограничат движение на ряде центральных улиц

0:54 19 апреля 2019 13
Киев
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В пятницу, 19 апреля, в связи с проведением массовых мероприятий на НСК «Олимпийский» полиция ограничит движение в центре столицы с 10:00 до 22:00 на 9 участках:

  • улица Большая Васильковская — от улицы Деловой до улицы Саксаганского;
  • улица Деловая — от улицы Большая Васильковская до улицы В. Тютюнника;
  • улица В. Тютюнника — от улицы И. Федорова до улицы Деловой;
  • улица Физкультуры — от улицы Антоновича до НСК «Олимпийский»;
  • улица Жилянская — от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели; Шота Руставели — от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;
  • улица Саксаганского — от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;
  • улица Эспланадная — от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;
  • улица Рогнеденская — от улицы Шота Руставели до улицы Эспланадной.

Гражданам рекомендуют учесть ситуацию и заранее выбирать маршруты движения.

Также в пятницу планируют ограничить вход на станции метро «Льва Толстого» и «Олимпийская» — с 18:00 до 19:00, на выход — после завершения мероприятий на стадионе. На станции «Дворец спорта» ограничений не предвидится.

19 апреля ориентировочно с 12:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу наземного транспорта — троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусов №№ 5, 20, 55, 69:

  • № 3 будет курсировать от Железнодорожного массива (улица Волгоградская) до ж/д воказала «Южный»;
  • № 9 — от Международного аэропорта «Киев» («Жуляны») до ж/д вокзала «Южный»;
  • № 12— от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбедская»;
  • № 14— от Ботсада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);
  • № 15 — от станции метро «Выдубичи» до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);
  • №№ 40, 40к— от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив);
  • № 5— в направлении ж/д вокзала от улицы Изюмской до улицы Ямской по своей схеме, далее улица К. Малевича — улица Короленковская — улица Тарасовская, далее снова по привычной схеме;
  • № 20— от ж/м Корчеватое до улицы Деловой;
  • № 55— от Дарницкой площади до улицы Бассейной;
  • № 69— от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской.

Схема движения пассажирского транспорта во время проведения массовых мероприятий на НСК «Олимпийский»

Ранее сообщалось об апрельских ограничениях на Южном мосту, улицах и путепроводах.

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