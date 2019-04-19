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В Киеве 19 апреля ограничат движение на ряде центральных улиц
В пятницу, 19 апреля, в связи с проведением массовых мероприятий на НСК «Олимпийский» полиция ограничит движение в центре столицы с 10:00 до 22:00 на 9 участках:
- улица Большая Васильковская — от улицы Деловой до улицы Саксаганского;
- улица Деловая — от улицы Большая Васильковская до улицы В. Тютюнника;
- улица В. Тютюнника — от улицы И. Федорова до улицы Деловой;
- улица Физкультуры — от улицы Антоновича до НСК «Олимпийский»;
- улица Жилянская — от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели; Шота Руставели — от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;
- улица Саксаганского — от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;
- улица Эспланадная — от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;
- улица Рогнеденская — от улицы Шота Руставели до улицы Эспланадной.
Гражданам рекомендуют учесть ситуацию и заранее выбирать маршруты движения.
Также в пятницу планируют ограничить вход на станции метро «Льва Толстого» и «Олимпийская» — с 18:00 до 19:00, на выход — после завершения мероприятий на стадионе. На станции «Дворец спорта» ограничений не предвидится.
19 апреля ориентировочно с 12:00 и до окончания мероприятий вносятся изменения в работу наземного транспорта — троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 15, 40, 40к и автобусов №№ 5, 20, 55, 69:
- № 3 будет курсировать от Железнодорожного массива (улица Волгоградская) до ж/д воказала «Южный»;
- № 9 — от Международного аэропорта «Киев» («Жуляны») до ж/д вокзала «Южный»;
- № 12— от станции метро «Васильковская» до станции метро «Лыбедская»;
- № 14— от Ботсада до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);
- № 15 — от станции метро «Выдубичи» до бульвара Леси Украинки (до улицы Новогоспитальной);
- №№ 40, 40к— от улицы Кадетский гай до улицы Волгоградской (Железнодорожный массив);
- № 5— в направлении ж/д вокзала от улицы Изюмской до улицы Ямской по своей схеме, далее улица К. Малевича — улица Короленковская — улица Тарасовская, далее снова по привычной схеме;
- № 20— от ж/м Корчеватое до улицы Деловой;
- № 55— от Дарницкой площади до улицы Бассейной;
- № 69— от улицы Литвиненко-Вольгемут до улицы Тарасовской.
Схема движения пассажирского транспорта во время проведения массовых мероприятий на НСК «Олимпийский»
Ранее сообщалось об апрельских ограничениях на Южном мосту, улицах и путепроводах.
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