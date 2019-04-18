Украина

В Киеве на Южном мосту до 22 апреля частично перекрывают движение

С 23:00 19 апреля до 04:00 22 апреля из-за ремонтных работ на Южном мостовом переходе ожидаются трудности с трафиком — частично перекроют движение транспорта в направлении с проспекта Бажана на Столичное шоссе. Об этом предупредили в «Киевавтодоре».

Напомним, что до 23:00 28 апреляв связи с капремонтом на Южном мосту (в направлении движения с проспекта Бажана на Надднепрянское шоссе) частично ограничено движение в месте выполнения работ. Также до 30 апреля введено ограничение в связи с реконструкцией улицы И. Федорова на участке между улицами Большой Васильковской и Предславинской. А проспекте Академика Палладин проводятся работы, которые ориентировочно продлятся до середины мая. До 3 мая из-за ремонта деформационных швов ограничено движение по путепроводу на Харьковском шоссе через ж/д пути.

В районе Шулявского моста демонтируют прогоновое строение конструкции. До 20 апреля частично ограничивают движение через проспект Победы, сообщает КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева», до 20 апреля — в направлении области (с 23:00 до 06:00 следующего дня).

Уже сообщалось, что закрыто движение троллейбусов №№ 5, 7, 92Н, 93Н, 94Н на участке от станции метро «Нивки» до Воздухофлотского путепровода, что обусловлено демонтажными работами на Шулявском мосту. В этот период пассажироперевозки будут осуществляться за счет альтернативных маршрутов, запущенных по временно закрытым трассам.

Как сообщает «Киевпасстранс», некоторые троллейбусы и трамваи изменят работу. Так, в ночь на 18 апреля

— по причине ремонтных работ на контактной сети (на проспекте Победы) с 01:10 до 04:40 троллейбусы №№ 93Н, 94Низменят маршруты: от станции метро «Площадь Льва Толстого» по улицам Льва Толстого, Владимирской, бульвару Т. Шевченко, проспекту Победы, улицам Черновола, Сечевых Стрельцов, Ильенко, Щусева, Стеценко, Маршала Гречко, проспекту Правды, улице Порика, проспекту Свободы.

- из-за ремонта трамвайной колеи на улице Закревскогос 00:01 до 5:00 трамваи №№ 28, 33 будут курсировать до бульвара Перова: № 28 — от «Станции метро «Лесная», № 33 — от «ДВРЗ»;

Последние трамваи по своим схемам: № 28 — со станции метро «Лесная» в направлении улицы Милославской — в 22:52, обратно — в 23:41; № 33 — с «ДВРЗ» в направлении улицы Лифаря — в 22:51, обратное направление — в 23:50.

Что касается дневной работы транспорта, то 18 апреля (с 10:00 до 14:00) троллейбусы №№ 50, 50кбудут двигаться иначе, что связано с дорожным ремонтом на проспекте Мира:

- № 50К проследует от «Улицы Милославская» до «Станции метро «Дарница»;

— № 50— от «Улица Милославская» — «Станция метро «Дарница»; «Станция метро «Лыбедская» — «Площадь Дарницкая».

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