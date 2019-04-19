Предложили сдуть пену: звезда сериала "Кухня" взволновала поклонников своим видео в ванной

Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань пожаловалась на напряженный график. Рассуждения о нелегких актерских буднях появились под пикантным фото, на котором артистка прикрывает интимные части тела только пеной, пишет издание «Дни.ру».

Поклонники звезды сериала «Кухня» взволновались, увидев провокационный снимок. Актрису призвали немедленно сдуть пену — мол, от этого фотография только выиграет.

Рядом с подобным кадром жалобы актрисы на судьбину выглядят попыткой оправдать смелый шаг. Хотя вряд ли фанаты звезды сериала «Кухня» вчитывались в послание — их внимание было сосредоточено на роскошном бюсте Марии, слегка прикрытом мыльными пузырьками.

«Мне хочется проснуться и никуда не бежать, не лететь, не ехать. Просто целый день валяться дома, обниматься с любимыми, есть вкусную еду и ничего не делать!» — поделилась мечтами Мария в Instagram.

Издание напоминает, что откровенные фотосессии в ванной превратились в настоящий флешмоб в микроблогах звезд шоу-бизнеса. «Серьезные исследователи» этого явления считают, что начало положила еще в прошлом году Вера Брежнева.

В последнее время идея стала популярной. Кроме звезды сериала «Кухня», в ванной снялась Кристина Асмус. В ответ на критику со стороны поклонников актриса заметила, что такой реакции и ожидала. И подчеркнула: Гарик Харламов вовсе не против того, чтобы поклонники оценили красоту его жены. Флешмоб поддержали также Глюк’oZa, Светлана Лобода и экс-участница «Дома-2» Ольга Солнце.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в декабре прошлого года Мария Горбань попала в больницу. В своем Instagram она опубликовала фото из клиники, где она находилась под капельницей. На вопросы поклонников о том, что с ней случилось, актриса не ответила, однако судя по ее намекам, девушке предстояла операция на голосовых связках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter