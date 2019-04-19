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Прозвища имеют все «воры в законе», и по настоящим именам их называют разве что в официальных документах. Поэтому СМИ попытались разобраться, как получают клички криминальные авторитеты стран бывшего ССС, пишет The Criminal.

Издание напоминает, что давать клички или «погоняла» криминальным авторитетам начали еще в XVIII веке, когда начала формироваться организованная преступность. Для вступление в «воровское братство» кандидату нужно было внести определенную сумму в «общак», после чего им давали кличку и считали полноправными членами уголовного мира.

В наши дни кличку вору в законе дают на сходке криминальных авторитетов, в рамках которых обсуждается, достоин ли «кандидат» «коронации». В случае положительного решения все заинтересованные участники получают «малявы» — специальные послания, в которых содержится краткая информация о новичке и его кличка.

К примеру, бывшего российского «вора в законе» № 1 Захария Калашова в ближнем круге называли просто Шакро. Так получилось из-за того, что он появился на свет в Тбилиси, а «шакро» в переводе с грузинского — «сахар». После коронации криминальный авторитет стал уже Шакро Молодым — чтобы его не путали с другим влиятельным законником — Шакро Старым — (Шакро Какачия).

Прозвище Василия Христофорова — Вася Воскрес — связано с его настоящей фамилией и приветствием православных христиан на пасху — «Христос Воскрес!».

Эдик Осетрина получил свою кличку из-за того, что это слово созвучно с его настоящей фамилией — Асатрян. Также иногда его называют Эдиком Тбилисским — согласно месту коронации.

Нечто подобное произошло и с Гули Бакинским, позже Лоту Гули — Надыром Салифовым. Вор в законе родился в Тбилиси, но был коронован в Баку. Еще один вор в законе Олег Пирогов получил свою кличку Циркач благодаря тому, что решил откосить от армии, принеся справку о том, что учится в цирковом училище, хотя на самом деле это было не так.

Как видно, в одних случаях прозвища являются производными от имен и фамилий воров в законе. Например, Владислав Кирпичев получил кличку Кирпич, Юрий Пичугин — Пичуга, Мансура Галявова стали звать просто Мансуром.

Довольно часто кличкой становится название местности, откуда человек родом или где он сделал свою «карьеру»: так, Георгия Алояна нарекли Жорой Тбилисским, Анатолия Шакурова — Киевским, Алексея Сергеевского — Сибиряком.

Нередко бывает и так, что «погоняла» отражают какие- то качества своих носителей. Так, Андрей Исаев получил кличку Роспись за то, что всего его тело было покрыто татуировками. Павла Струганова прозвали Пашей Цветомузыкой за манеру быстро моргать во время разговора.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на свадьбу дочери криминального авторитета в Армению прибудут несколько сотен «воров в законе».

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