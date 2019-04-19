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Принц Чарльз проговорился: названы сроки рождения первенца принца Гарри и Меган Маркл
Меган Маркл, которая находится на последних неделях беременности, скорее всего родит своего первенца в начале мая. Такой вывод сделали британские журналисты и все фанаты королевской семьи из информации о поездке принца Чарльза в Германию, передает «РБК-Украина».
Одним из источников для подобных размышлений был комментарий бывшего пресс-секретаря Елизаветы II о том, что будущий наследник герцога и герцогини Сассекской должен появится на свет в последние дни апреля — начале мая. Таким образом он попытался развеять слухи о том, что Меган Маркл уже родила, но не показывает ребенка.
Теперь же появился еще один источник о сроках рождения первенца Чарльза и Меган: принц Чарльз, свекор герцогини, сообщил, что он вместе со своей супругой Камиллой Паркер-Боулз отправляется в Германию 7 мая.
Всезнающие «эксперты» по королевской семье предположили, что принц Чарльз, который находится в прекрасных отношениях со своим сыном Гарри и невесткой, не может уехать в путешествие до рождения своего внука. Следовательно, малыш должен появится на свет до 7 мая, и уже пора готовиться к радостному событию.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Меган Маркл сделала неожиданное заявление о своих родах, а также заявляла о том, что хочет провести день рождения первенца без пристального внимания прессы и надоедливых зевак. Также она сообщила, что готова отказаться от анестезии и обезболивающих.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Меган Маркл и ее супруг принц Гарри вплотную занялась поисками няни для будущего ребенка, составив список требований для агентства по найму персонала. Отмечается, что герцогиня Сассекская попросила подобрать ей подходящего кандидата и при этом продумывает о том, чтобы нанять американку. Кроме того, Маркл не исключает, что няней ее детей может стать мужчина.
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