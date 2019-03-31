Принц Чарльз запретил Меган Маркл надевать диадему на официальный банкет (фото)

Стиль жизни

Со дня своей свадьбы с принцем Гарри, которая состоялась в мае прошлого года, Меган Маркл еще ни разу не появлялась на публике в диадеме. Это украшение предназначено для особенных событий. Так, по правилам королевской семьи, диадему обычно полагается надевать в том числе и на официальные государственные банкеты. В связи с этим поклонники бывшей американской актрисы ожидали, что она появится в тиаре на подобного рода мероприятии, которое устраивалось на Фиджи — во время осеннего турне Меган и Гарри по странам Океании и Австралии. Однако этого, к разочарованию фанатов, не случилось. Теперь стало известно — почему.

Герцогиня Сассекская на самом деле мечтала вновь примерить какую-либо из диадем, которые хранятся в коллекции королевы, и рассчитывала, что Ее Величество одолжит ей одну для заграничной поездки. Однако, как пишет издание Daily Mail, вмешался тесть Меган — принц Уэльский Чарльз. Он в мягкой форме объяснил невестке, которая является новичком в семье монарха и еще не понимает всех нюансов, что такая показная роскошь будет неуместной. Маркл в диадеме выглядела бы слишком «экстравагантно» и навевала бы мысли о колониальном прошлом многих стран Содружества наций — в том числе Фиджи.

Жена Гарри была не слишком довольна тем, что ей пришлось отказаться от своих планов, но ей пришлось уступить. Она пришла организованный президентом Фиджи вечерний банкет в голубом платье, а также с роскошными серьгами-подвесками из жемчуга и бриллиантов, которые, как предполагаются, были выданы ей из Королевской коллекции.

Между тем в тот же самый вечер супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон появилась на государственном банкете в Букингемском дворце (где присутствовали король и королевы Нидерландов), в великолепной диадеме с бриллиантами и жемчугом, которую ранее носила ее свекровь принцесса Диана, а также сама королева Елизавета II. Диана, к слову, жаловалась, что диадема настолько тяжелая, что вызывает у нее головную боль.

Как уже сообщала британская пресса, это уже не первый случай, когда у Меган возникают проблемы из-за диадемы. Так, перед свадьбой, когда Гарри и Меган приехали в Букингемский дворец выбирать тиару, подходящую для свадебного наряда невесты, будущей герцогине приглянулась диадема с изумрудами. Однако ей отказались ее выдать, поскольку точное происхождение диадемы было неизвестно. Были опасения, что она могла быть сделана в России. Маркл настаивала. А Гарри пришел в ярость, когда узнал, что его невесте отказали в желаемом, и начал скандалить с персоналом. Тогда Елизавета II лично поговорила с внуком, заявив, что его невеста получит «то, что ей дают» и что она не может «иметь все, что хочет». В итоге американка пошла под венец в платиновой диадеме с бриллиантами, которая ранее принадлежала бабушке Елизаветы — королеве Марии.

На днях бывший помощник королевы Дики Арбитер, проработавший на Ее Величество 12 лет, недавно посоветовал Меган забыть свои замашки кинодивы, отказаться от самодеятельности и прислушиваться к королевским советникам. Арбитер считает, что бывшая актриса должна привыкнуть к тому, что играет второстепенную роль при принце Гарри и королеве. «Что Меган следует сделать — так это забыть, что она на красной ковровой дорожке шоу-бизнеса. Теперь она на пурпурной ковровой дорожке монархии. Здесь есть только одна звезда — королева», — сказал Дики.

Ранее «ФАКТЫ» писали: Меган Маркл хочет нанять учителем музыки для своего ребенка британскую мегазвезду.

Читайте также: Внучка Елизаветы II принцесса Беатрис посетила ночной клуб с бойфрендом и игриво одетой 59-летней матерью-герцогиней.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter