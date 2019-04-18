Няней ребенка принца Гарри и Меган Маркл может стать мужчина-американец, — СМИ

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Меган Маркл и ее супруг принц Гарри вплотную занялась поисками няни для будущего ребенка, составив список требований для агентства по найму персонала. Об этом пишет gazeta.ru со ссылкой на Daily Mirror.

Отмечается, что герцогиня Сассекская попросила подобрать ей подходящего кандидата и при этом продумывает о том, чтобы нанять американку.

Английских бонн она будет игнорировать, хотя вот уже много лет членов британской королевской семьи воспитывают выпускницы Норландского колледжа. Это заведение, выпускающее профессиональных нянь, считается одним из самых элитных. Норландские няни присматривали за детьми королевы Елизаветы II, потом — за Уильямом и Гарри, а теперь — и за детьми Кейт Миддлтон.

Кроме того, Маркл не исключает, что няней ее детей может стать мужчина. Кстати, спрос на гувернеров в последнее время растет: это становится модным. Хотя чаще мужчин все же нанимают для присмотра не за младенцем, а за более взрослым ребенком. И, говорят, Меган в последнее время очень заинтересовалась подобными предложениями.

«У Меган и Гарри есть четкие идеи о том, как воспитывать своих детей. Герцогиня Сассекская определенно дала понять, что отдает предпочтение американскому, а не британскому кандидату и хочет, чтобы он чувствовал себя членом семьи, а не прислугой в униформе», — отметил изданию инсайдер, близкий к королевской семье.

«Для нее это очень важно, она никогда не скрывала, что ужасно гордится своими американскими корнями. Они очень хотят, чтобы няней для их малыша был мужчина», — добавил источник. Зарплата «усатого няня» будет составлять 70 тысяч фунтов стерлингов в год (91 тысяча долларов).

Решение о том, кто же будет воспитывать будущего малыша, примут максимум в течение 3 месяцев. Успешные кандидаты пройдут собеседование с королевской четой.

При этом издание отмечает, что у будущей няни (или няня) будут большие сложности для того, чтобы ужиться с капризной Маркл, которую не зря прозвали трудной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в октябре прошлого года принц Гарри и Меган Маркл объявили о том, что наняли няню для своего еще не родившегося ребенка. При этом они обратились к услугам знаменитой в Голливуде няне Конни Симпсон, клиентами которой ранее были Джордж и Амаль Клуни, Джастин Тимберлейк и Джессика Бил, а также Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Джессика Альба и другие знаменитости.

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