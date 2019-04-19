Украина

Они думали, что украинской армии нет: Муженко рассказал, как силы АТО шокировали россиян

Весной 2014 года, когда Россия нагло оккупировала украинский Крым и развязала войну на Донбассе, российские военные надеялись быстро продвинуться вглубь территории нашей страны, так как не понимали, в каком состоянии наши Вооруженные Силы. Об этом шла речь в первой части эксклюзивного интервью «ФАКТАМ» Начальника Генерального штаба — главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерала Муженко.

«Россияне не понимали, в каком состоянии наши Вооруженные Силы. Им тоже „ездили по ушам“: украинской армии нет, она полностью разбалансирована, деморализована и не может им противостоять. Но это было не так. Поэтому они и находили себе оправдание, мол, против них воюют натовские войска, какие-то наемники и т. д. »,— поясняет Муженко.

Такое мнение как у противника, так и у самих украинцев «на гражданке» сложилось из-за того, что военные старались тогда не освещать свою деятельность, понимая, чем это грозит близким тех, кто сражается на фронте.

Образовавшийся тогда информационный вакуум заполнили добровольческие подразделения. Вследствие этого, уверен генерал, в обществе сложилось мнение, что на первом этапе государство защитили только добровольцы.

«Это, мягко говоря, не совсем соответствует действительности и значительно умаляет роль Вооруженных Сил», — уточняет он.

Также Муженко отмечает, что часто добровольческое движение ошибочно ассоциируется именно с батальонами МВД. Несмотря на то, что они внесли свой вклад, в Вооруженных Силах и батальонах территориальной обороны тоже было немало добровольцев — почти 40 тысяч человек.

«Да, есть заслуга добробатов МВД, тут без вопросов. Но я могу сейчас сесть с представителями любых добровольческих батальонов и на карте показать, где в тот период воевало какое подразделение ВСУ и где были добровольцы», —добавляет начальник Генштаба.

Ситуация с информированием украинцев изменилась только с назначением 3 июля генерала Муженко начальником Генерального штаба — тогда многие узнали, что, оказывается, он еще с мая руководит АТО.

«На той стороне ходили слухи, что операцией командует какой-то натовский генерал — то ли польский, то ли американский. Они не могли поверить, что украинская армия может оказывать такое упорное сопротивление. А уж тем более вести активные наступательные действия, какие мы вели в июне-июле»,— рассказывает украинский военный.

Также в первой части интервью генерал Муженко рассказал о возможностях Украины отстоять в 2014 году Крым, о допущенных в первые месяцы военных действий ошибках, о том, чем ВСУ способны ответить агрессору в случае начала масштабной войны.

Вторая часть интервью с генералом Виктором Муженко появился на сайте «ФАКТЫ» через несколько часов

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