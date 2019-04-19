Уродливый нарост: китайцу удалили огромную опухоль в полспины весом 15 кг (фото не для слабонервных)

Мир

Житель Китая несколько десятилетий мирился с опухолью на спине, ставшей в итоге аномально большой. Лишь недавно врачи решились на ее удаление, пишет Daily Mail.

Сообщается, что 68-летний мужчина по фамилии Тан был вынужден долгое время жить с опухолью на спине. Это образование развивалось у него в течение 30 лет и стало в результате огромным — опухоль достигала 85 сантиметров в длину и 65 сантиметров в ширину, ее вес составлял 14,9 килограмма.

Тан обращался к врачам, однако медики много лет отказывались удалять уродливый нарост. По их словам, данная процедура могла убить пациента — опухоль частично поразила легкие, позвоночник и несколько основных артерий в организме мужчины.

В 2018 году Тан вновь попал в больницу из-за ухудшившегося состояния. Врачи предприняли меры для спасения пациента, после чего несколько месяцев вели за ним тщательное наблюдение. В начале текущего года лечивший китайца доктор Ян Цзюнь принял решение об операции. Процедуру осуществили 1 апреля.

Операция по удалению огромной опухоли состоялась в одной из больниц Шанхая. В общей сложности она продолжалась более суток (33 часа). Как и предвидели специалисты, их пациент потерял очень много крови. И все же мужчина смог выжить.

Несколько дней мужчина провел в реанимации. По словам врачей, на пятый день их пациент начал принимать пищу, а на шестой день он уже смог самостоятельно передвигаться. Сейчас, отметили медики, «пациент чувствует себя хорошо».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», из-за редкой болезни на ногах у девушки выросли опухоли весом 40 килограммов.

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