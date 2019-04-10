Большинство случаев рака груди вызвано гормональным сбоем: как выявить недуг на ранней стадии

Прямая линия

Нет ни одной женщины, которая осталась бы спокойной, услышав о том, что у нее рак молочной железы. Одни воспринимают это как крест на своей женской сущности, другие — как конец жизни. Но это заболевание сегодня лечится, если выявить его своевременно. Для этого следует ежемесячно самостоятельно обследовать грудь, регулярно посещать специалиста, проверяться на УЗИ-аппарате или маммографе. Почему возникает рак молочной железы? В каком возрасте нужно делать маммографию? Можно ли одновременно с удалением молочной железы поставить протез? На эти и другие вопросы наших читателей ответил заведующий хирургическим отделением Киевского городского клинического онкологического центра Николай Аникусько. Как соощали ранее «ФАКТЫ», медики выяснили, что поздний ужин может вызвать рак молочной железы, а также назвали причину роста случаев рака простаты у молодых мужчин.



«Идеально, если первенец появился до… 20 лет»

*— Здравствуйте, Николай Федорович! Звонит Екатерина из города Вишневого Киевской области. Моя дочь родила первенца поздно — в 38 лет, а через пять лет у нее обнаружили рак молочной железы, сделали операцию. Врач говорит, что к развитию опухоли могло подтолкнуть позднее материнство. Это так?

— Возможно, ведь 75—80 процентов опухолей возникает из-за избытка либо недостатка гормонов. А молочная железа отражает все гормональные изменения в организме женщины. Причем часто даже раньше, чем изменится менструальный цикл или женщина что-то почувствует. Поэтому важно, в каком возрасте наступили и закончились месячные, принимала ли женщина гормональные противозачаточные таблетки, когда впервые родила.

Чем раньше были первые роды, тем меньше вероятность развития рака. Ведь пока не наступила беременность и женщина не родила, молочная железа «не понимает», для чего она создана. Идеально, если первый ребенок появился еще до 20 лет. У женщины, которая не рожала вообще, риск возникновения рака на 30 процентов выше, чем у той, которая родила до 20 лет. А родившей после 35 лет рак угрожает даже больше, чем нерожавшей.

— Дочка училась в университете, делала карьеру, поздно вышла замуж…

— Сегодня среднее время наступления первой беременности в Украине — 27,4 года. Многие женщины откладывают рождение первенца, подражая моде рожать после 35 лет, которая пришла к нам из США. Девушки сначала хотят получить образование, сделать карьеру, обзавестись жильем, посмотреть мир. Чтобы не забеременеть, принимают противозачаточные гормональные таблетки. Они безопасны, если используются до трех-четырех лет, но никто не знает, как влияет на молочную железу длительный прием.

*— Звонит Лилия из города Черкассы, 37 лет. В моей семье от рака груди умерли бабушка и моя родная тетя. Меня волнует, что я тоже могу заболеть.

— Вероятность у вас гораздо выше, чем у тех, у кого в роду не было онкобольных. От пяти до десяти процентов всех опухолей обусловлены определенными генами. Кроме того, существует склонность к онкологическим заболеваниям (семейный рак), когда в одной семье встречаются разные виды раковых опухолей.

— Где можно сдать генетический анализ? И что делать, если он положительный?

— Во многих коммерческих лабораториях. А что делать? Есть три стратегии. Одну выбрала известная голливудская актриса Анджелина Джоли, мама которой умерла от рака молочной железы, а родная тетя — от рака яичников. Актриса, тоже оказавшаяся носителем гена BRCA (а это означает 85-процентный риск возникновения рака молочной железы и 60-процентный — рака яичников), решила удалить молочные железы, а потом и яичники.

— Звучит пугающе.

— Согласен, ведь мутировавший ген никуда не исчезнет. Вторая стратегия — активное наблюдение, чтобы обнаружить болезнь на нулевой или первой стадии. Тогда лечение увенчается хорошим результатом. Третья — уменьшить вероятность развития рака, назначив препараты для химиопрофилактики. Это статины, которые регулируют холестерин, нестероидные противовоспалительные препараты, а также специальные химические лекарства, которые закрывают рецепторы к эстрогену (женскому половому гормону) в органах-мишенях.

Факторы риска Наличие определенных генов.

Наследственная склонность.

Возраст.

Сдвиги гормонального баланса.

Лишний вес.

Травмы и заболевания.

«Маммографию после 50 лет нужно проходить ежегодно»

*— Прямая линия? Юлия из Киева, 44 года. Врач после осмотра посоветовал пройти маммографию, но я боюсь облучения…

— Обследование на современном аппарате, работающем в щадящем режиме, безопасно. Вы получите нагрузку, равную 15-минутному пребыванию на улице около 11 часов дня в августе. Важно знать, что основной фактор риска рака молочной железы — это возраст. Чем старше женщина, тем выше у нее вероятность рака. Заболеваемость резко возрастает после сорока лет: у одной женщины из 280 находим рак молочной железы. Поэтому тем, кому 40—50 лет, следует проходить маммографию раз в два года, а после пятидесяти — ежегодно.

— Но раньше врач осматривал молочные железы, пару раз я делала УЗИ.

— Вы проходили скрининг — обследование пациентов, у которых нет жалоб. Но и в это время мы нередко выявляем ранний рак: маммография обнаруживает маленькие опухоли у трех женщин из тысячи.

*— Ирина Леонидовна, киевлянка, 49 лет. У моей соседки в 39 лет обнаружили рак молочной железы. Заболевание помолодело?

— Раньше рак у 40-летней женщины считался редкостью, а сейчас 20 процентов наших пациенток младше этого возраста. Это катастрофа! Поэтому в октябре прошлого года на совещании по онкологической помощи в столичном департаменте здравоохранения было решено, что маммографию нужно пройти всем киевлянкам в возрасте 35—40 лет.

Учитывали несколько факторов. В Киеве выше уровень жизни, а это, как ни странно, — фактор риска. Урбанизация приводит к более поздним первым родам, сокращению периода грудного вскармливания. Каждая третья киевлянка страдает обменными нарушениями. Метаболический синдром проявляется лишним весом, повышенным давлением, сниженной чувствительностью к инсулину. Многие женщины переедают и употребляют вредные продукты, мало двигаются, дышат загрязненным воздухом, пьют плохую воду. Поэтому и проверяться нужно начинать раньше.

— Можно к вам обратиться без направления?

— Мы принимаем и без направления. Перезвоните по телефону регистратуры — (044) 409−24−73 или (044) 450−92−64, либо (044) 423−36−44, и вас запишут на прием.

*— «ФАКТЫ»? Марина из Конотопа Сумской области. У меня опухоль девять миллиметров, предстоит удаление правой молочной железы. Можно ее сохранить?

— Там, где возможно, мы стараемся сохранить грудь. Даже пациентке с объемной опухолью сначала пытаемся ее уменьшить, назначив перед операцией курс химиотерапии или гормональное лечение. Если операции, сохраняющие орган, выполняются или предлагаются каждой второй пациентке, то клиника может считаться маммологическим центром.

Удаление молочной железы (мастэктомия) не только обрекает женщину на инвалидность, но и подрывает ее эмоционально. Но мы предлагаем онкопластику: восстановление груди с помощью импланта или собственных тканей.

— Это делается одновременно?

— Для каждой пациентки подыскиваем оптимальное решение, учитывая состояние опухоли, возможность эффективного предстоящего лечения. Конечно, прислушиваемся к желанию женщины. Если опухоль агрессивна, и, чтобы ее убить, кроме вмешательства нужны серьезные курсы лучевой и химиотерапии, то операцию лучше проводить в два этапа. Имплант (тканевой или искусственный) может затруднять лучевую терапию и ухудшать эффективность лечения.

Одномоментная реконструкция железы может проводиться тогда, когда опухоль ранняя, но имеет диффузное поражение, например, при внутрипротоковом раке. Часто при этом поражается не одна зона, которую можно иссечь, а вся железа, ткань которой «напичкана» мелкими узелочками.

*— Лариса из Кривого Рога, 26 лет. Интересует, как правильно самой обследовать молочные железы? В Интернете слишком много противоречивой информации.

— Начиная с 18—20 лет, каждая девушка должна раз в месяц самостоятельно обследовать свою молочную железу. Лучше делать это в «холодный», как мы говорим, период — между двумя циклами. Женщина принимает душ и подушечками пальцев, которые хорошо скользят по влажной коже, легонько прощупывает всю железу. Особое внимание следует обращать на симметрию правой и левой груди, их плотность, консистенцию ткани. Завершить осмотр перед зеркалом, чтобы убедиться, что нет втяжений. Проверить следует и бюстгальтер, в котором могут быть следы выделений. Если что-то беспокоит, появились боль, уплотнение, прощупывается какая-то горошинка, нужно поспешить к специалисту.

Если жалоб нет, посещать врача следует раз в два года, а после 30 лет — ежегодно. Кроме осмотра, доктор назначит УЗИ, чтобы посмотреть состояние протоков. Если планируете ребенка, нужно предварительно пройти обследование не только груди, но и всего организма.

Как часто нужно проверять грудь Ежемесячно проводить самообследование.

С 20 до 30 лет — осмотр специалиста раз в два-три года.

Если есть генетическая предрасположенность или болели раком родственники, проводится УЗИ.

С 30 до 40 лет осмотр специалиста ежегодно, а УЗИ — раз в один-два года.

С 40 до 50 лет — маммография раз в два года.

После 50 лет — ежегодная маммография.

«Некоторые виды фиброаденомы могут перерождаться в злокачественное образование»

*— Меня зовут Виктория, звоню из Чернигова, 37 лет. В браке пять лет (мужу уже за 50) и детей пока нет. Врачи предлагают ЭКО. Но я прочитала, что после этого повышается риск возникновения рака. Это так?

— Доля правды в этом есть, ведь женщина проходит гормональную стимуляцию, чтобы подготовить организм к предстоящему оплодотворению. Риск возрастает с каждой попыткой, а ведь далеко не всем пациенткам удается забеременеть с первого раза.

*— Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Татьяна, 45 лет. Девять лет назад у меня в левой груди выявили фиброаденому и сказали регулярно проверяться. Но ведь это доброкачественное образование!

— Однако некоторые виды фиброаденомы могут переродиться. Любую опухоль в груди должен наблюдать специалист. На изменение размера молочной железы может повлиять все что угодно. Если это стресс или сбой гормонального баланса, то беспокоиться особо нечего. Но образование, находящееся внутри протока молочной железы, желательно углубленно обследовать. При пальпации или с помощью УЗИ это сделать невозможно — нужно провести биопсию. Иногда ее результаты однозначно убеждают, что доброкачественную опухоль лучше удалить, чтобы предотвратить развитие рака. Также показанием к удалению является слишком быстрый рост новообразования. Это значит, что в фиброзной ткани началось опасное деление клеток (активная пролиферация).

*— Оксана из Винницы. От рака умерла моя тетя, хотя она долго лечилась, пробуя разные народные рецепты. Выходит, они бесполезны?

— Да. Каждые четыре-пять лет в Интернете поднимается волна: мол, рак излечим, если употреблять… А дальше название новой «панацеи» — мумие, печень акулы, отвар морозника…

— А еда имеет значение?

— Некоторые продукты уменьшают вероятность развития рака, а другие — увеличивают. Например, термически обработанные жиры и все, что готовится на сковороде, повышают количество эстрогенов в организме женщины. Это увеличивает риск возникновения рака желудка, пищевода, толстого кишечника и других органов. Те, кто увлекается такой пищей, набирают вес. А возникшее после 38—40 лет ожирение — фактор риска рака молочной железы.

Полезны средиземноморская диета и красное сухое вино, точнее, вещество, которое содержится в нем — ресвератрол. Крайне важен для женщины витамин D: чем ниже его уровень в организме, тем выше вероятность развития рака молочной железы. Потому следует налегать на продукты, богатые витамином D: рыбий жир, печень трески, семгу, а также разумно загорать.

Хорошо пить больше зеленого чая, известного противоопухолевыми свойствами, есть гранаты, приправлять пищу куркумой, заваривать чай из расторопши. Доказано, что это уменьшает вероятность возникновения рака.

Кому рак угрожает больше Заядлым курильщикам и злоупотребляющим алкоголем.

Малоподвижным людям.

Любителям шоколадного загара.

Тем, кто налегает на жирную и жареную пищу, готовые мясные изделия из магазина.

Переживающим частые стрессы.

Испытывающим гормональные встряски.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что самой юной в мире пациенткой, пережившей рак молочной железы, стала трехлетняя девочка из Китая. Тем временем специалисты выяснили, что женщины, увеличившие грудь, рискуют заработать опасные болезни, в том числе онкологические.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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