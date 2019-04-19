Грозит масштабное обрушение: ученые сделали тревожный прогноз для Нотр-Дама

Мир

После пожара во Франции, серьезно повредившего собор Парижской Богоматери, эксперты заявили о необходимости закрепить несколько критических точек, чтобы здание не обрушилось.

Первый критический элемент находится в поперечном нефе, пишет «Европейская правда» со ссылкой на Le Figaro. Речь идет о 15-метровом треугольном элементе весом в несколько тонн, который тянется по фасаду и больше не поддерживается опорными балками крыши. В случае его падения может обрушится значительная часть северного фасада. «Была проведена значительная работа, чтобы укрепить верхнюю часть, соорудили что-то вроде опор», — сообщил министр культуры Франции Франк Ристье.

Второй вызывающий опасения элемент — западный фронтон, находящийся между двумя колокольнями. Перекрытия, на которые он опирался, упали после пожара. «Он очень хрупкий, он наклоняется, особенно потому, что статуя ангела наверху была настолько обожжена, что раскололась до самого конца», — пояснил министр.

Третий — угол южной колокольни, который во время пожара сильно нагрелся, из-за чего существует риск разрушения фигур химер. «Если они упадут, то могут поставить под угрозу большой орган, который до сих пор сохранился. Операция по снятию химер уже началась», — сообщил Франк Ристье.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после пожара в Нотр-Дам де Пари президент Французской республики Эммануэль Макрон обратился к народу с призывом к единению, что, по его словам, поможет восстановить собор за пять лет, а не за 10−15 лет, как прогнозировали ранее.

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