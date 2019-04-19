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Украинцев предупредили о сильных заморозках в ближайшие дни
Погода в ближайшее двое суток будет очень контрастной. Днем в большинстве регионов установится весеннее тепло, а вот ночью ожидаются заморозки на почве до -5 градусов.
В ночь с 19 на 20 апреля ночные заморозки ударят в большинстве западных областей, в Житомирской, Сумской, Днепропетровской областях и в восточных регионах. Синоптики обещают ночные морозы до -3°.
21 апреля ночи станут еще холоднее. На Левобережье возможны заморозки на поверхности почвы до -5°. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объявлен «желтый» уровень опасности.
Что касается осадков, то дожди в Украину, как ожидается, придут с 21 апреля — праздника Вербного воскресенья. Под влиянием атмосферных фронтов дождливая погода затянется до 23 апреля, но затем вместе с антициклоном придут ясные и теплые дни.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..