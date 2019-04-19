Украина

Накануне выборов в Украине сделали важное заявление для тех, кто не успел получить паспорт

В субботу, 20 апреля, и в день выборов — в воскресенье, 21 апреля 2019 года, сотрудники Миграционной службы будут дежурить в подразделениях, чтобы украинцы могли оперативно получить изготовленные и доставленные в территориальные органы общегражданские паспорта. Ранее сообщалось, что с 1 марта 2019 года по ID-паспорту можно ездить в Грузию.

Как сообщают в Государственной миграционной службе, также в эти дни будут работать центры обслуживания граждан «Паспортный сервис». Также Госмиграции в Центры предоставления административных услуг (ЦНАП) с предложением рассмотреть возможность организации работы по выдаче паспортов накануне и в день проведения повторного голосования на выборах президента Украины. «По имеющейся у Миграционной службы информации, большинство ЦНАП подтвердили намерения о работе по выдаче документов в день голосования», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый паспорт в виде ID-карточки оформляется украинцам, которым уже исполнилось 14 лет. Биометирический документ для этой категории граждан оформляется бесплатно и выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.

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