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Сдать ВНО можно будет только при наличии ID-паспорта: сделано важное разъяснение
Государственная миграционная служба выступила с важным напоминанием для абитуриентов, планирующих пройти внешнее независимое оценивание знаний (ВНО) в 2019 году. В частности, обязательным условием регистрации для участия в ВНО будет наличие паспорта-ID карточки.
Регистрация на ВНО начинается 5 февраля и будет продолжаться до 25 марта. Таким образом, учащимся, которым уже исполнилось 14 лет, необходимо заблаговременно позаботиться об оформлении ID-карточки.
В Государственной миграционной службе напомнили, что биометирический документ для этой категории граждан оформляется бесплатно и выдается не позднее чем через 20 рабочих дней со дня оформления заявления-анкеты для его получения.
Для оформления ID-картки необходимо собрать документы (их перечень размещен на dmsu.gov.ua в розделе «Услуги») и обратиться в подразделение службы по зарегистрированному месту проживания.
Как сообщали «ФАКТЫ», сдавать ВНО в 2019 году будут только ученики 11-х классов, а также студенты колледжей, техникумов и профобразовательных учреждений. Ученикам девятых классов в этом году ВНО не грозит.
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