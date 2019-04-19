На Житомирщине рецидивист изнасиловал трехлетнего ребенка

Происшествия

В Житомирской области расследуют дичайший случай: 32-летний местный житель надругался над трехлетним ребенком. Мужчина задержан, он оказался ранее судимым. Мужчину неоднократно привлекали за кражи, а теперь он совершил новое, намного более тяжкое преступление.

«Он завел в сарай в селе ребенка и издевался над ним, там их нашла мать», — рассказал первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Надругательство над ребенком квалифицировано как «развращение малолетнего» (ч.2. ст. 156 Уголовного кодекса). Мужчине грозит от пяти до восьми лет заключения.

В Житомирской области это уже не первый громкий случай развращения малолетних. В Бердичеве был задержан тренер местной спортивной школы за недопустимое поведение по отношению к 11-летней воспитаннице. А до этого в области задержали педофила, насиловавшего собственных сына и пасынка.

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