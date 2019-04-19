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Экс-участница "Холостяка" раскрыла правду, почему она пришла на проект (видео)
Участница пятого сезона романтического реалити «Холостяк» Рамина Эсхакзай, которая сейчас активно продвигает себя в соцсетях, рассказывая о личной жизни и бывшем женихе Виталие Козловском, дала очередное откровенное интервью. В программе «Слава+» она призналась, что на шоу «Холостяк» в свое время пришла ради того, чтобы стать популярной и получить свою долю внимания. Очевидно, сам холостяк, футболист Сергей Мельник, ее мало интересовал. Хотя Рамина, несмотря на непростой характер, оказалась в тройке финалисток проекта.
«Мне всю жизнь не хватало внимания и я очень хотела быть известной. Для меня это важно, потому что родители работали и не уделяли мне достаточного количества внимания. Мне не хватало внимания. Поэтому „Холостяк“ — это внимание и возможность показать себя», — призналась Рамина. До участия в проекте она была уверена в себе, а после — обзавелась комплексами.
Также Рамина рассказала об отношениях с бывшим женихом Виталием Козловским, который сделал ей предложение руки и сердца, но она бросила его, когда дело шло к свадьбе. Теперь же Рамина намекнула на нетрадициональную сексуальную ориентацию певца. В рамках рубрики экспересс-ответов, в рамках которой ведущий Слава Демин просит гостей соврать, отвечая на вопросы, Рамина задумалась — является ли Козловский бисексуалом. А потом ответил «нет».
Ранее в интервью она несла чушь о своем бывшем, размышляя о ее сексуальных предпочтениях.
«Время покажет. Сейчас такие мужчины, что непонятно какая ориентация, тем более в шоу-бизнесе. Много примеров. Сначала нормальный, а потом оказывается не на той стороне. Если Виталик не из таких и мне повезло, но, к сожалению, никто не знает, кроме него самого», — сказала Рамина.
Ранее своими откровениями с «ФАКТАМИ» поделилась самая яркая участница нового сезона шоу «Холостяк».
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