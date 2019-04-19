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Команда Зеленского отказалась от дебатов среди людей: сделано громкое заявление
Команда Порошенко предлагала команде его оппонента на президентских выборах провести дебаты среди людей, в формате «два микрофона — один ведущий». Об этом в эфире телеканала Прямий заявил глава фракции БПП в Верховной Раде Артур Герасимов.
По его словам, этот вариант предполагал нахождение обоих кандидатов внутри стадиона и среди людей.
Однако, в последний момент представители штаба Зеленского отказались проводить дебаты среди людей, «по сути, внутри стадиона».
«Дебаты — это не шоу. Мы хотели бы подтвердить, что мы предлагаем команде Владимира Зеленского вернуться к организации дебатов внутри стадиона, среди людей, среди открытой фан-зоны. Два микрофона, ведущий и дебаты по существу. Шоу пусть остаются на сценах, а страна хочет услышать, как будет выглядеть ее будущее. От одного и от второго кандидата», — заявил Герасимов, обращаясь к к команде Владимира Зеленского, а также к представителям МВД с призывом обеспечить безопасность граждан на время организации дебатов в таком открытом формате.
Ранее спикер штаба Порошенко Олег Медведев признал, что их команда была не только против двух сцен, но и против сценических площадок. Однако впоследствии во избежание столкновений на стадионе были организованы две фан-зоны. Кроме того, была достигнута договоренность о проведении дебатов сразу на двух сценах.
Также отметим, что днем 19 апреля в полиции Киева призвали штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского не менять формат мероприятия на НСК «Олимпийском».
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