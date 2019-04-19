- 14:03 Экс-участница "Холостяка" раскрыла правду, почему она пришла на проект
- 14:02 Начальник полиции Киева срочно обратился к штабам Порошенко и Зеленского
- 14:00 «Динамо» – «Ворскла»: онлайн-видеотрансляция спарринга
- 13:59 Коллапс гарантирован: в Киеве раньше времени ограничили работу центральных станций
- 13:51 «Однажды приступ эпилепсии у сына продолжался 5 часов»: благодаря подобранному лечению болезнь отступила
- 13:46 Другого варианта нет: выбираем между сохранением государства и иллюзиями
- 13:44 Усик назвал свой «рабочий» вес в супертяжелом дивизионе
- 13:44 Известного нардепа облили нечистотами в Одессе
- 13:38 Уволенный из-за "дела Гандзюк" экс-глава Херсонской ОГА подаст в суд на журналистов
- 13:09 В ЕС назвали отсутствие "серьезных" дебатов между Порошенко и Зеленским "неуважением к избирателям"
Начальник полиции Киева срочно обратился к штабам Порошенко и Зеленского
В полиции Киева призвали штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского не менять формат мероприятия, запланированного на пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийском».
Глава столичной полиции Андрей Крищенко напомнил, что формат, маршруты входа и выхода, места расположения сторонников кандидатов и меры по обеспечению безопасности были утверждены представителями двух штабов. «Кроме этого, были сделаны соответствующие расчеты сил и средств, чтобы безопасность на стадионе была максимальной. Изменение формата мероприятия приведет к существенному снижению уровня безопасности», — предупредил Андрей Крищенко.
Столичные полицейские в данный момент проводят дополнительные обследования стадиона и начинают перекрывать улицы. Движение на прилегающих к «Олимпийскому» улицах будет перекрыто до окончания мероприятия. В охране общественного порядка задействуют до 10 тысяч правоохранителей, сотрудников ГосЧС и Нацгвардии.
В полиции также предупредили о проведении превентивных мероприятий в течение дня 19 апреля, в первую очередь, антитеррористической направленности. «Мы просим граждан отнестись с пониманием и не брать с собой вещи, которые могут вызвать потенциальную опасность. Подозрительные вещи мы будем изымать, а граждан не допускать к месту проведения мероприятия, несмотря на приглашение или билеты», — отметил Андрей Крищенко. Он напомнил, что штабы договорились об неиспользовании на дебатах партийных символик — на стадион разрешили приносить лишь национальные флаги.
«Пропуск на стадион начнется с 16 часов, когда стартует концертная программа. Допуск в фан-зону будет перекрыт за 10 минут до начала дебатов. Поэтому те, кто желает попасть туда, должен это сделать заранее. Кроме того, дополнительные проверки будут осуществляться и в чаше стадиона, поэтому просим отнестись к этим действиям с пониманием, показывать полицейским документы, сумки — это все делается для безопасности», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед и во время дебатов на стадионе будет перекрыто движение на ряде улиц у НСК «Олимпийском» и изменен режим работы на станциях метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта» и «Олимпийская».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.