Начальник полиции Киева срочно обратился к штабам Порошенко и Зеленского

Украина

В полиции Киева призвали штабы кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского не менять формат мероприятия, запланированного на пятницу, 19 апреля, на НСК «Олимпийском».

Глава столичной полиции Андрей Крищенко напомнил, что формат, маршруты входа и выхода, места расположения сторонников кандидатов и меры по обеспечению безопасности были утверждены представителями двух штабов. «Кроме этого, были сделаны соответствующие расчеты сил и средств, чтобы безопасность на стадионе была максимальной. Изменение формата мероприятия приведет к существенному снижению уровня безопасности», — предупредил Андрей Крищенко.

Столичные полицейские в данный момент проводят дополнительные обследования стадиона и начинают перекрывать улицы. Движение на прилегающих к «Олимпийскому» улицах будет перекрыто до окончания мероприятия. В охране общественного порядка задействуют до 10 тысяч правоохранителей, сотрудников ГосЧС и Нацгвардии.

В полиции также предупредили о проведении превентивных мероприятий в течение дня 19 апреля, в первую очередь, антитеррористической направленности. «Мы просим граждан отнестись с пониманием и не брать с собой вещи, которые могут вызвать потенциальную опасность. Подозрительные вещи мы будем изымать, а граждан не допускать к месту проведения мероприятия, несмотря на приглашение или билеты», — отметил Андрей Крищенко. Он напомнил, что штабы договорились об неиспользовании на дебатах партийных символик — на стадион разрешили приносить лишь национальные флаги.

«Пропуск на стадион начнется с 16 часов, когда стартует концертная программа. Допуск в фан-зону будет перекрыт за 10 минут до начала дебатов. Поэтому те, кто желает попасть туда, должен это сделать заранее. Кроме того, дополнительные проверки будут осуществляться и в чаше стадиона, поэтому просим отнестись к этим действиям с пониманием, показывать полицейским документы, сумки — это все делается для безопасности», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», перед и во время дебатов на стадионе будет перекрыто движение на ряде улиц у НСК «Олимпийском» и изменен режим работы на станциях метро «Площадь Льва Толстого», «Дворец Спорта» и «Олимпийская».

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