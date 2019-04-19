Вербное воскресенье 2019: красивые поздравления и открытки с праздником

Общество

За неделю до праздника Воскресения Христова православные и греко-католики отмечают день Входа Господня в Иерусалим. В народе праздник получил название Вербного воскресенья. Все традиции в этот день связаны с вербой, а верующие обмениваются добрыми поздравлениями, где вспоминают о чудесах Господних, о пробуждении жизни и надеждах на чудо, а также о предчувствии радости Святой Пасхи.

Верба распустилась — в храме ждут чудес.

Благодать спустилась с голубых небес.

В сердце растворится звон колоколов,

Солнце заискрится в злате куполов.

С Вербным Воскресеньем поздравляю я,

С Божьим озареньем — смыслом бытия.

Вам любви желаю, веры, долгих лет.

Пусть подарит верба чистый добрый свет!

Сохрани нас, ветка вербы,

От нечаянного зла,

От сердечного ущерба,

От печального чела!

Ветка вербы, сохрани нас,

В бездну скорби не низринь,

Дай нам благости единой,

Веры и Любви! Аминь!

(Николай Браун-Младший)

В воскресенье вербное

Верба расцвела

От луча весеннего,

Первого тепла.

Прокатился с грохотом

Ледоход речной,

Отозвался колоколом

Праздник над землей.

И слезами капает

Парафин свечей,

От огня священного

Солнце горячей.

Бледными листочками

Верба прорастет,

Лопнувшею почкою

Сердце оживет!

(Татьяна Ларина)

О традициях, приметах, запретах праздника в материале «ФАКТОВ» «Вербное воскресенье 2019: как провести праздник, чтобы быть здоровыми и счастливыми».

Погода на Вербное воскресенье не порадует: синоптики обещают сильный северный и северо-восточный ветер, а также ночные заморозки на почве.

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