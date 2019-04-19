Украина

Стало известно, кто будет модерировать дебаты Порошенко и Зеленского

Названы имена обоих модераторов дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Так, вопросы действующему главе государства будет задавать председатель правления «Общественного радио» Андрей Куликов, а Владимиру Зеленскому — известная журналистка телеканала ICTV Елена Фроляк. Об этом сообщает телеканал Прямий.

Также стало известно, что перед выступлением кандидатов на каждой из сцен выступят по три эстрадных артиста.

«ФАКТЫ» писали, что команда Порошенко предлагала команде его оппонента на президентских выборах провести дебаты среди людей, в формате «два микрофона — один ведущий». Однако, по словам главы фракции БПП в Верховной Раде Артура Герасимова, в последний момент представители штаба Зеленского отказались проводить дебаты среди людей, «по сути, внутри стадиона» и начали устанавливать собственную сцену.

Все подробности о дебатах кандидатов на президентских выборах-2019 читайте в статье «Дебаты Зеленского и Порошенко: все подробности, фото, видео и реакция соцсетей«

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