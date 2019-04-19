Украина

"Кузнецов" номер 2: российский военный корабль сломался во время учений вблизи Крыма

У берегов Крыма во время учений у оккупантов сломался большой десантный корабль «Цезарь Куников». Ранее в России отказались от модернизаации и решили утилизировать шесть кораблей ВМС — два атомных ракетных крейсера и четыре подводные лодки.

«Крым. Большой десантный корабль Черноморского флота оккупантов „Цезарь Куников“ сломался в ходе очередных террористических учений Мордора в районе мыса Херсонес. Лохань отбуксировали в пункт базирования», — сообщил блогер, пишущий под ником «Крымский бандеровец».

Российские СМИ сообщают о поломке в рулевом устройстве, и что корабль заводили в гавань на буксирах.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» эксперты назвали одним из пяти худших в истории.



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