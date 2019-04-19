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В Одессе умер ребенок, получивший удар током на крыше вагона
Врачи не смогли спасти подростка, получившего 18 апреля серьезные травмы от удара электротоком на крыше железнодорожного вагона неподалеку от поселка Дачное в Беляевском районе Одесской области. Днем в пятницу, 19 апреля, он умер в реанимации ожогового центра при Одесской городской клинической больнице № 10.
Как рассказали медики, в их больницу 13-летнего пациента доставили 18 апреля около 20:00.
— У мальчика было обожжено 85 процентов поверхности тела, — констатировал и. о. заведующего отделением Александр Ставратий. — Ожоги вольтовой дуги очень серьезные, 2-й и 3-й степени тяжести, половина из них — глубокие. Также ожоги дыхательных путей. Помимо того, при падении с вагона он получил рубленую рану головы, травму и гематому головного мозга, переломы костей левой голени. Мы ввели его в медикаментозный сон, в надежде хоть на какое-то улучшение физического состояния, но…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем случае в Харькове. Там на днях в больнице умер 12-летний школьник, который хотел «проехаться с ветерком», зацепившись за электричку.
Напомним, что 13 апреля ребенок получил сильные ожоги от удара током на крыше ж/д цистерны на станции «Восточная» Одесского филиала «Укрзалізниці».
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