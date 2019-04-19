В Одессе умер ребенок, получивший удар током на крыше вагона

Происшествия

Врачи не смогли спасти подростка, получившего 18 апреля серьезные травмы от удара электротоком на крыше железнодорожного вагона неподалеку от поселка Дачное в Беляевском районе Одесской области. Днем в пятницу, 19 апреля, он умер в реанимации ожогового центра при Одесской городской клинической больнице № 10.

Как рассказали медики, в их больницу 13-летнего пациента доставили 18 апреля около 20:00.

— У мальчика было обожжено 85 процентов поверхности тела, — констатировал и. о. заведующего отделением Александр Ставратий. — Ожоги вольтовой дуги очень серьезные, 2-й и 3-й степени тяжести, половина из них — глубокие. Также ожоги дыхательных путей. Помимо того, при падении с вагона он получил рубленую рану головы, травму и гематому головного мозга, переломы костей левой голени. Мы ввели его в медикаментозный сон, в надежде хоть на какое-то улучшение физического состояния, но…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем случае в Харькове. Там на днях в больнице умер 12-летний школьник, который хотел «проехаться с ветерком», зацепившись за электричку.

Напомним, что 13 апреля ребенок получил сильные ожоги от удара током на крыше ж/д цистерны на станции «Восточная» Одесского филиала «Укрзалізниці».

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