Украина

Террористы обстреляли жилые дома и школу на Донбассе: на линии огня оказались дети

Украинские представители Совместного центра по координации и контролю за соблюдением перемирия на Донбассе обвинили оккупантов в целенаправленном обстреле жилых домов и школы в Золотом-5 на Луганщине. После изучения воронок от снарядов и отметин на зданиях военные эксперты установили, что обстрел велся со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Напомним, украинские силы жестко ответили террористам за обстрел поселка Золотое 24 февраля.

Они отмечают, что максимальная дальность стрельбы примененного для обстрела вооружения ОГ-9, ОП-15, РПГ-7 не превышает 800 метров, тогда как позиции ВСУ находятся на расстояниях более 2,4 км от поврежденных домов.

«При детальном изучении расстояния, профиля, тактико-технических характеристик применяемого вооружения, направления, с которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, становится понятным о непричастности подразделений Объединенных сил к обстрелу жилых домов мирных жителей Золотого-5», — говорится в сообщении СЦКК.

Обстрел произошел 14 апреля, около 19:20. Среди пострадавших оказался дом, где на первом этаже проживала семья с детьми 5 и 11 лет, которые оказались дома. Было установлено, что у здания разорвались гранаты, выпущенные из автоматического гранатомета с западно-северо-западного направления. Всего в результате обстрела были повреждены шесть жилых домов.

Карта местности и направление обстрела

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали об участившихся случаях применения боевиками новейшего российского вооружения. Так, в начале апреля было зафиксировано использования для обстрела украинских позиций российских управляемых снарядов ЗОФ39 «Краснополь». Подтверждено, что артиллерийские боеприпасы калибра 152 мм враг выпустил с временно оккупированной территории.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter