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В Авдеевке школьники отравились газом, восьмеро оказались в больнице
В одной из школ прифронтового города Авдеевка Донецкой области неизвестные распылили слезоточивый газ. Пострадали 16 школьников, восемь из них были госпитализированы. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Донецкой области.
«Сообщение в Авдеевское отделение полиции поступило около 10:30 уже от спасателей, которых вызвали на место происшествия. Все дети и педагоги были немедленно эвакуированы. 16 человек почувствовали признаки отравления. Восемь школьников доставлены в местную больницу, сейчас их состояние удовлетворительное. Полицейские Авдеевки устанавливают личности правонарушителей», — сообщили в полиции.
По информации спасателей, в помещении школы, скорее всего, был распылен перцовый газ. Учебный процесс в школе на сегодня пришлось прекратить. Пострадавшим — от 7 до 17 лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о похожем случае в Одесской области. В одной из школ Беляевского района на перемене распылили газовый баллончик в помещении класса. В результате в больнице оказались 36 учеников.
А в черкасской школе распылили сразу четыре баллончика газа, вызвав массовое отравление детей.
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