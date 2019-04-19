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Резал жертву на части: подробности жуткого убийства "демоном" тату-мастера в Тернополе
Тернопольский суд избрал меру пресечения Андрею Горбатюку, задержанному за убийство тату-мастера Татьяны Подвашецкой. 26-летний мужчина, который совершил преступление в ночь на 16 апреля 2019 года, проведет за решеткой ближайшие 60 дней без права внесения за него залога.
Юноша, потративший 8 лет своей жизни на свою «демонизацию», получил прозвище «тернопольского демона» за характерную внешность: рога, эльфийские уши, вампирские клыки, раздвоенный язык и черные белки глаз.
Примечательно, что глаза ему еще пять лет назад татуировал… муж убитой, Руслан Подвашецкий. Они с Татьяной давно были в разводе, но поддерживали теплые отношения. Узнав о гибели Татьяны, Руслан, по словам близких друзей пары, просто обезумел от горя. Он долго плакал, а в суде, во время избрания подозреваемому меры пресечения, пытался растерзать убийцу.
— Руслан накинулся на него, хотел с ним расправиться за убийство Татьяны, — подтвердил «ФАКТАМ» спикер Главного управления национальной полиции в Тернопольской области Сергей Крета. — Трое правоохранителей понадобилось, чтобы его удержать и утихомирить. Подозреваемому повезло, что он за стеклом.
Сам убийца сделал заявление в суде, объяснив, что не помнит, как все произошло, и очень сожалеет о содеянном. Мол, он пришел, чтобы встретиться с Русланом и закончить начатый им рисунок-татуировку. Таня связалась с бывшим мужем по интернету, Руслан объяснил, как сделать то, что хочет Андрей. А потом у гостя и хозяйки дома якобы вспыхнула ссора.
— Это долгая история, — сказал журналистам Андрей Горбатюк во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения. - Мне придется ее вам с полчаса рассказывать. Мы говорили о том, что меня часто закрывали в разных реабилитационных центрах… Может, Таня резко подошла. Не помню… Когда понял, уже случилось то, что случилось. Конечно, я жалею. Жалею — это мягко сказано. Когда увидел труп в луже крови, хотел покончить с собой.
Однако делать этого убийца не стал. Нанеся Татьяне более 50 колотых ранений ее же кухонным ножом, Андрей сбежал.
— Журналисты тут же распространили версию, что на шее жертвы якобы были следы зубов, как будто ее кто-то погрыз, но это неправда, — сказал Сергей Крета. - Однако раны и порезы у нее были по всему телу, при этом Татьяна, пока могла, бегала по квартире, пытаясь спастись, потому что ее кровь была везде — и в ванной, и на кухне, и в комнате. Силы оставили женщину в коридоре, возле входной двери. Она упала на пол и, по словам медэксперта, еще долго и мучительно умирала, так как ни одно из ранений не было глубоким и смертельным. Говоря попросту, Татьяна истекла кровью. А сам подозреваемый, увидев, что натворил, выскочил из квартиры, захлопнул за собой дверь и побежал домой. Переоделся, взял несколько сот долларов, сказал матери, что он убил Татьяну, и уехал во Львов.
Мы смогли задержать его на следующий день при помощи львовских правоохранителей. Несмотря на то что злоумышленник пытался скрыться — купил новую одежду, постриг волосы, — его зафиксировала камера наружного наблюдения и мы взяли его, когда он пытался снять номер в хостеле.
При задержании он вел себя спокойно, все рассказал и во всем признался. Объяснил, что сам не понял, как все это вышло. Мол, пришел к Татьяне подправлять татуировку, они оба проголодались. Пошел к ней на кухню чистить картошку, а хозяйка квартиры решила проверить, закрыта ли входная дверь — просто на всякий случай. Когда сидевший на кухне молодой человек услыхал щелчок замка, он, по его словам, взбеленился — думал, это его мать, которая его везде разыскивала и приставляла людей за ним следить, кого-то прислала. Побежал в коридор и начал резать и колоть человека, находившегося там. Только потом понял, что это Татьяна… Не исключено также, что в тот момент злоумышленник находился под действием психотропных веществ, которые он часто употреблял.
— Он мучил Таню два часа, отрезал от нее по кусочку, — плача, рассказывает дедушка убитой Анатолий Небожай. — А она пыталась обороняться, защищаться. Можно только представить, что она перенесла перед смертью…
В четверг, 19 апреля, в Тернополе должна пройти психиатрическая экспертиза, цель которой — установить, осознавал ли Андрей Горбатюк, что он делал, и был ли вменяемым на тот момент. Если ответ будет положительным, подозреваемому грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
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