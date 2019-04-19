Экс-«ВИА-Гра» выпустила провокационный клип от Макса Барских (видео)

Шоу-бизнес

Сексапильная красотка Миша Романова, покинувшая группу «ВИА-Гра» в марте 2018 года, после года затишья заявила о начале сольной карьеры. Певица представила первый клип на песню MAKEUP из будущего альбома. Видео для 28-летней Натальи Могилинец (настоящее имя певицы) снял ее близкий друг и коллега Макс Барских, с которым СМИ приписывают роман.

«Я хочу поблагодарить моего близкого человека Макса Барских за музыку, вдохновение и полет над мечтой. С любовью ко всем, кто создавал это видео», — написала Миша в Instagram.

В провокационном клипе певица появляется в откровенных образах, демонстрируя свою идеальную фигуру и грудь в глубоком декольте.

Работа для Миши Романовой стала первой для Макса Барских в качестве режиссера и продюсера собственной творческой лаборатории.

«Я очень хотел, чтобы первым, кого я выпущу под ее крылом, стал близкий мне человек, с которой мы начинали взрослую жизнь. Для меня важно говорить „спасибо“ тем, кому я испытываю благодарность. В процессе создания материала для Миши Романовой мы испытали всю палитру эмоций за все 15 лет нашей дружбы: мы смеялись, ругались, плакали, молчали, прощали и прощались… и все это было честно и от любви», — сказал Макс Барских.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дмитрий Монатик выпустил самый масштабный клип в его карьере «LOVE IT ритм».

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