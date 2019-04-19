- 17:35 Украина стала одним из главных поставщиков продовольствия в Евросоюз
- 17:29 Экс-«ВИА-Гра» выпустила провокационный клип от Макса Барских
- 17:10 Триумф KAZKA и Златы Огневич, народное признание Потапа и Винника: как прошла “Золота Жар-Птиця-2019”
- 17:08 Дебаты Зеленского и Порошенко: на НСК "Олимпийский" начали пускать зрителей
- 17:07 Синоптик рассказала о погоде в Вербное воскресенье
- 17:04 Дебаты Зеленского и Порошенко: онлайн-трансляция с НСК "Олимпийский"
- 17:02 Резал жертву на части: подробности жуткого убийства "демоном" тату-мастера в Тернополе
- 16:56 В Авдеевке школьники отравились газом, восьмеро оказались в больнице
- 16:40 Террористы обстреляли жилые дома и школу на Донбассе: на линии огня оказались дети
- 16:39 В Одессе умер ребенок, получивший удар током на крыше вагона
Экс-«ВИА-Гра» выпустила провокационный клип от Макса Барских (видео)
Сексапильная красотка Миша Романова, покинувшая группу «ВИА-Гра» в марте 2018 года, после года затишья заявила о начале сольной карьеры. Певица представила первый клип на песню MAKEUP из будущего альбома. Видео для 28-летней Натальи Могилинец (настоящее имя певицы) снял ее близкий друг и коллега Макс Барских, с которым СМИ приписывают роман.
«Я хочу поблагодарить моего близкого человека Макса Барских за музыку, вдохновение и полет над мечтой. С любовью ко всем, кто создавал это видео», — написала Миша в Instagram.
В провокационном клипе певица появляется в откровенных образах, демонстрируя свою идеальную фигуру и грудь в глубоком декольте.
Работа для Миши Романовой стала первой для Макса Барских в качестве режиссера и продюсера собственной творческой лаборатории.
«Я очень хотел, чтобы первым, кого я выпущу под ее крылом, стал близкий мне человек, с которой мы начинали взрослую жизнь. Для меня важно говорить „спасибо“ тем, кому я испытываю благодарность. В процессе создания материала для Миши Романовой мы испытали всю палитру эмоций за все 15 лет нашей дружбы: мы смеялись, ругались, плакали, молчали, прощали и прощались… и все это было честно и от любви», — сказал Макс Барских.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Дмитрий Монатик выпустил самый масштабный клип в его карьере «LOVE IT ритм».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!